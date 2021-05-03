وزارة التعليم العالي تكشف الشهادات التعليمية الصالحة للتعيين في الحكومة والقطاع الخاص .. فيديو

قال عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي ، إن الكيانات الوهمية تستغل عدم معرفة الطلاب وأولياء الأمور بالقواعد التي يتم بناء عليها اختيار الطلاب إلي الكليات أو المعاهد التي يريد الالتحاق بها .

واضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع علي قناه " المحور " : نصدر بيانات علي الصفحة الرسمية التابعة للوزارة تباعا تحتوي علي جميع الكليات والمعاهد المعتمدة في كافة التخصصات علي مستوي الجمهورية .



واوضح عبد الغفار ، أننا سنقوم بعمل حملات لتعريف الطلاب بالكليات والمعاهدة المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي حتي لا يقع أولياء الأمور والطلاب كـ ضحية لهذه الكيانات الوهمية .

وتابع عبد الغفار ،أن شهادات الكيانات التعليمية الوهمية غير صالحة للتعيين في الحكومة والقطاع الخاص.