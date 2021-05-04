حضري سلطة مفيدة
طريقة عمل سلطة لسان عصفور الشهية
تقدم الشيف سلطة لسان عصفور بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع لعشاق اللسان العصفور وبمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد.
مقادير سلطة لسان عصفور
1 كيس لسان عصفور
2 كوب سبانخ أو جرجير مفروم
1 فلفل أحمر رومي مفروم
1 كوب خيار مكعبات ثلاثة
أرباع كوب بصل أحمر مفروم
150 جرام زيتون أخضر
150 جرام زيتون أسود
200 جرام جبنة براميلي
نصف كوب زيت
نصف كوب زيت زيتون
عصير ليمونة
1 ونصف ملعقة صغيرة زعتر
ملح وفلفل
طريقة تحضير سلطة لسان عصفور
* يسخن الزيت على النار ثم يضاف لسان العصفور، الزعتر، الملح والفلفل مع التقليب حتى يحمر
* يضاف الماء تدريجيا مع التقليب من حين لآخر حتى تمام الطهي
* يخلط البصل مع الملح والفلفل وزيت الزيتون وعصير الليمون ويترك حوالي 10 دقائق
* يضاف جميع الخضار مع الجرجير والسبانخ
* تضاف الجبنة ولسان العصفور