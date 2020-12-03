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توك شو

طريقة عمل طاجن لسان عصفور محمر بالدجاج والبشاميل.. فيديو

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:38 م
طاجن لسان عصفور
طاجن لسان عصفور
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إسراء صبري
قدمت الشيف توتا مراد خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس لعمل طاجن لسان عصفور بالدجاج.

وتتضمن المقادير:
نصف كيلو لسان عصفور محمر
نصف كيلو صدور دجاج مكعبات
جزر مبشور
كوسة مبشورة
فلفل ألوان مفروم 
فلفل حار
بصل مفروم 
ثوم مفروم
عصير طماطم
مرقة
سمنة 
زيت
بهارات الكبسة
كزبرة ناشفة
شطة 
جنزبيل
ملح وفلفل أسود

مقادير عمل بشاميل الخلاط:
2 كوب لبن
2 ملعقة كبيرة دقيق
2 ملعقة كبيرة جبنة سبريد
2 مكعب زبدة
جوزة الطيب 
ملح وفلفل أسود

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