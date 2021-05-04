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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

نوع من الخضار يجعل شعرك يطول بجنون

جربي هذه الأنواع من الخضار لنمو الشعر

صدى البلد

جربي نوع من أنواع الخضار يساعد في نمو لنمو الشعر يحتوي على فيتامينات ومعادن وألياف معروفة جيدًا بأنها تساعد على نمو الشعر وكذلك الحفاظ على ملمس الشعر ونعومته.

 

الخضار لنمو الشعر


دعونا نلقي نظرة على بعض الخضروات الأكثر فائدة والتي يمكن تضمينها في قائمة أفضل الأطعمة لنمو الشعر، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

 

1. الفلفل الحار الأخضر

 

الفلفل الأخضر هو مصدر غني بفيتامين E والكيراتين وممتاز لتعزيز نمو الشعر. يساعد في إصلاح الخلايا التالفة في فروة الرأس وبالتالي يعزز بصيلات الشعر الجديدة.

2. فاصوليا فرنسية

 

الفاصوليا الفرنسية غنية بفيتامينات E و A. يمكن أن يكون فيتامين E مفيدًا جدًا لتحسين حجم الشعر ولمعانه. حتى أنه يحمي الشعر من الشيب المبكر .

 

3. أوراق الكاري
 

في كثير من الأحيان أقل مناقشة ، أوراق الكاري هي واحدة من أفضل المصادر للتحقق من تساقط الشعر . تحتوي أوراق الكاري على الكيراتين الذي يعتبر منشطًا مثاليًا لنمو الشعر ويمنحك شعرًا لامعًا.

 

4. الشمندر
 

تساعد هذه الخضار ذات اللون الأحمر على زيادة مستويات اللايكوبين في جسمك ، والتي لها القدرة على معدل نمو الشعر. تحتوي هذه الخضار الرائعة على مادة الليكوبين التي تساعد على تحفيز نمو الشعر. إلى جانب الشمندر ، تعد معظم الخضار المحمر ضرورية لنمو الشعر ، حيث قد تحتوي على مغذيات مماثلة.

 

5. الثوم
 

يشتهر الثوم برائحته النفاذة ، وهو مقوي مثالي لشعرك. من المرغوب فيه إضافة هذه الخضار إلى نظامك الغذائي المعتاد ، لأنها تحتوي على عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية. يحتوي الثوم أيضًا على نسبة عالية من الكبريت ، وهو أمر ضروري لإعادة نمو الشعر.

 

6. الطماطم
 

تعتبر الطماطم مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة التي تعتبر عوامل فعالة جدًا في ترميم الخلايا. قد تساعد في إزالة السموم والشوائب من سطح فروة الرأس. يمكنك تناول الطماطم مباشرة أو وضع لب الطماطم على فروة الرأس للحصول على نتائج سريعة وأفضل. تساعد الطماطم أيضًا في توفير لمعان وبريق الشعر.

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