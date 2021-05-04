هاشتاج "إنقاذ روان" يتصدر تويتر.. ومغردون : مصطفى شعبان هو نجم رمضان

تفاعل عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي مع هاشتاج"#انقاذ_روان"، وذلك بعد عرض الحلقة 21 من المسلسل الرمضاني ملوك الجدعنة .

وتصدر الهاشتاج تريند البحث ،وجاءت بعض التغريدات عليه كالآتي:

التمثيل صعب متخليش سفينة يحسسك انه سهل #انقاذ_روان

سفينة رقم 1 رمضان دا و احلي مشهد بتاع #انقاذ_روان

بعد ما شوفت المشهد يا ريت لو حد ناوي يخطفني ينجز عشان سفينة يلحقني #انقاذ_روان

نجم رمضان الفنان العملاق مصطفي شعبان #انقاذ_روان

وتحولت حياة كل من سفينة وسرية في الحلقة 22 من مسلسل ملوك الجدعنة بعدما أوقع بينهما عنتر البلطجي في وقت سابق بسبب فاتن حرفوش.

أحداث ملوك الجدعنة

حصل سرية على مخدرات زاهي العتال وتقرب بها من نسيبه سليم الذي يقيم في لبنان، ونال سفينة الألماس الذي تسبب في ربطه بزعيم عصابة أكبر من العتال وسليم.

تمكن سرية من العثور على شقيقة سليم وتخليصها من رجال مجدي الذي كان يحاول إجبارها على التنازل عن ثروتها، وسافرت إلى شقيقها الذي بدء يشك في ولاء مجدي له.

عقد سفينة اتفاقا مع زعيم العصابة الذي أخذ منه كل الألماس وقال له إنه يخصه وعرض عليه أن يكون من رجاله المقربين في مواجهة بقية أعدائه.

بعد طردها في الحلقة الماضية من مسلسل ملوك الجدعنة واستيلاء شقيقتها على حقها قضت فاتن حرفوش أياما في الشارع تنام على الطرق وفي الجناين.

تقرب سفينة من حبيبته السابقة روان في الوقت الذي أوشك فيه على استقبال أزمة جديدة تخص شقيقته نجلاء التي تعرضت لصدمة عصبية وتتواجد في المستشفى للعلاج منذ عدة حلقات من مسلسل ملوك الجدعنة .

ملوك الجدعنة بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، دلال عبد العزيز، محمد التاجي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.