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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تسجل أكثر من 83.5 ألف وفاة بكورونا

كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني، اليوم الثلاثاء، تسجيل 7534 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في ألمانيا، بالإضافة إلى تسجيل 315 حالة وفاة جديدة بالفيروس.

وبذلك يكون إجمالي الإصابات بالفيروس 3.43 مليون إصابة، وأكثر من 83.5 ألف حالة وفاة بالفيروس في ألمانيا حتى الآن.

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تملل في أوروبا يدفعها للتخفيف من قيود كورونا.. القارة تنصح أعضاءها بدخول السياح بشروط.. فرنسا تخفف قيود الحظر.. تفاؤل في ألمانيا مع انخفاض الإصابات.. وكارثة مستمرة في الهند

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الصحة العالمية تكشف حصيلة جرعات كورونا المرسلة عبر "كوفاكس"

وكشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم خلال الأسبوعين الماضيين يفوق ما تم الابلاغ عنه خلال الستة أشهر الأولى من ظهور الوباء.
وقال تيدروس - في تصريح نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم تمثل الهند والبرازيل أكثر من نصف حالات اإصابة الأسبوع الماضي، لكن هناك العديد من البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم تواجه وضعًا هشًا للغاية.

ودعا تيدروس الجميع إلى مواصلة اتباع نصائح منظمة الصحة العالمية والمشورة الوطنية حول تدابير سلامة الصحة العامة قائلاً "ما يحدث في الهند والبرازيل يمكن أن يحدث في مكان آخر ما لم نتخذ جميعا احتياطات الصحة العامة التي دعت إليها منظمة الصحة العالمية منذ بداية الوباء، فاللقاحات جزء من الإجابة، وليست الحل الوحيد".

 

معهد روبرت كوخ الألماني فيروس كورونا المستجد كوفيد19 منظمة الصحة العالمية المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

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