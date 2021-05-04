شيفرولية تحصل على لقب الأكثر مبيعًا في مصر

أصدر مجلس معلومات سوق السيارات أميك AMIC ، تقريرا يوضح نسب مبيعات شهر مارس الماضي للسيارات ، والتى ارتفعت نسبتها 57.46%، مقارنة بحجم مبيعات نفس الشهر من العام الماضي .

وأفاد تقرير الأميك بأن سيارات شركة شيفرولية استحوذت على النسبة الأكبر من هذه المبيعات، رغم تراجع حصتها السوقية مقارنة بالعام الماضي، بمبيعات وصلت إلى 4876 وحدة خلال شهر مارس 2021 مقابل 3719 وحدة في مارس العام الماضي .

ولكن رغم تربع شيفرولية على عرش مبيعات شهر مارس،إلا أن حصتها السوقية تراجعت من 22% إلى 19%، والسبب وراء ذلك هو الزيادة الكبيرة في مبيعات العلامة التجارية الكورية "هيونداي" بأكثر من الضعف، بعد أن باعت 3719 وحدة مقابل 1349 وحدة فقط في العام الماضي، لترتفع بذلك حصتها السوقية من 8% إلى 14% وتحتل المركز الثانى .

في المركز الثالث، جاءت الشركة اليابانية "نيسان" بمبيعاتها التي تجاوزت الضعف أيضًا، حيث قفزت من 1467 إلى 2944 وحدة، لترتفع حصتها السوقية بشكل طفيف من 9% إلى 11%.

و تراجعت مبيعات "تويوتا" في شهر مارس الماضي إلى 2298 وحدة بعد أن كانت قد بلغت 2415 في مارس 2020، وانعكس ذلك على تراجع حصتها من 14% إلى 9%. وأخيرًا جاءت MG في المركز الخامس بزيادة طفيفة في حصتها السوقية من 7% إلى 8%، حيث ارتفعت مبيعاتها من 1146 إلى 2086 سيارة.