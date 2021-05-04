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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روجينا تودع فريق عمل "بنت السلطان"بكلمات مؤثرة

فريق عمل مسلسل بنت
فريق عمل مسلسل بنت السلطان

نشرت الفنانة روجينا، مجموعة صور مع فريق عمل مسلسلها الرمضاني “بنت السلطان”، عبر حسابها الشخصي بتطبيق التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.
 

وعلَّقت روجينا على الصور، موجهة رسالة لفريق العمل: “فركش مسلسل #بنت_السلطان طول المسلسل وأنا حاسة إن دول عائلتي اللي بيحبوني، واللي بحبهم قدام الكاميرا، وخلفها أول ما أحمد شفيق قال فركش؛ حسيت إحساس غريب، إن حتة من قلبي اتاخدت، كنتوا أخواتي اللي بتحبوني، وبتخافوا عليا، أنتوا رزق من ربنا”.
 

ويعرض مسلسل بنت السلطان، الساعة 8 مساء، على قناة النهار، ثم التاسعة مساء على “النهار دراما”، ويعاد 3 مرات على الشاشتين في مواعيد مختلفة.


بنت السلطان من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وتدور أحداثه حول صراعات وعلاقات عاطفية في إطار درامي تشويقي، وتجسد فيه روجينا شخصيتين في قصة واحدة تحاول الهرب من ماضيها والبحث عن حياة مختلفة.


وتشارك روجينا في بطولة بنت السلطان عدد كبير من النجوم أبرزهم “باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد”، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.


 

روجينا بنت السطان فريق عمل بنت السلطان

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