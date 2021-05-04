أكبر طلاق في 2021.. تعرف على ثروة الملياردير بيل جيتس

أكبر طلاق منذ انفصال جيف بيزوس عن زوجته في عام 2019، تصدر هذا العنوان صحف وقنوات العالم بعد إعلان الملياردير بيل جيتس وزوجته الانفصال، لتصبح أكبر عملية طلاق نظرا لثروتهما الضخمة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تقدر ثروة عائلة جيتس بنحو 130 مليار دولار، مما يجعله رابع أغنى شخص في العالم،بعد بيزوس وإيلون ماسك ومالك السلع الفاخرة الفرنسي برنارد أرنو.

ويظل السؤال الاهم عن حصة ميليندا من ثروة طليقها بيل جيتس، والتي لم يعلن عنها حتى الآن، ولكن في حالة جيف بيزوس وطليقته، فقد انتهيا من الانفصال في عام 2019، واحتفظ جيف بنسبة 75% من حصته المشتركة في أمازون، وهي قيمتها 144 مليار دولار،- تاركًا لماكنزي ربعًا بقيمة 35.8 مليار دولار.

ثروة بيل جيتس

أما عن ثروة بيل جيتس، تضم إمبراطورية جيتس منازل في خمس ولايات، وأسطول من السيارات بما في ذلك سيارة بورش نادرة بقيمة 2 مليون دولار، ومجموعة فنية تتضمن مخطوطة دافنشي بقيمة 30 مليون دولار والتي اشتراها جيتس في مزاد علني، وسلسلة من الطائرات الخاصة.

ويعد جيتس أيضًا أكبر مالك خاص للأراضي الزراعية في الولايات المتحدة ، بمساحة 242 ألف فدان عبر 18 ولاية مختلفة، وهو أب لـ 3 أبناء، جينيفر ، 25 عاما، وفيبي ، 18 عامًا، وروري ، 21 عامًا، ويعيشون في ولاية واشنطن.

ويمتلك أيضا العديد من الأصول التي من الممكن تقسيمها بينهم، حيث تمتلك عائلة جيتس سلسلة من القصور الفاخرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، في واشنطن وفلوريدا وكاليفورنيا ووايومنج.

ومن أهمها منزل العائلة الرئيسي في واشنطن ، والمعروف باسم Xanadu 2.0، ويطل القصر الذي تبلغ مساحته 66000 قدم مربع على بحيرة واشنطن في المدينة ، على بعد تسعة أميال من وسط مدينة سياتل - حيث يوجد مقر مؤسسة جيتس.

اشترى جيتس القطعة في عام 1988 مقابل مليوني دولار ، لكنه أمضى سبع سنوات في بناء منزل أحلامه - بتكلفة 63 مليون دولار، وتبلغ قيمة المنزل الآن ما يقدر بـ 125 مليون دولار، وداخل هذا القصر التي تبلغ مساحته 5 أفدنة ، يوجد تيار صناعي مليء بسمك السلمون، وشاطئ به رمال مستوردة ويتكون من 7 غرف نوم ، مع 18 حمامًا ، حيث توجد سينما منزلية على طراز فن "الآرت ديكو".



تم إنشاء زاوية خاصة لعرض واحدة من أغلى ممتلكات جيتس، وهو دفتر ملاحظات علمي احتفظ به ليوناردو دافنشي في أوائل القرن السادس عشر، اشتراها جيتس في مزاد عام 1994 مقابل 30 مليون دولار.

وهذا ليس المنزل الوحيد الذي يمتلكه، حيث يمتلك مزرعة أخرى بقيمة 59 مليون دولار في ويلينجتون ، فلوريدا - وهي منطقة معروفة بالفروسية التي تجذب ابنته الكبرى جينيفر.