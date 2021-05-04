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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. مصرع 13 شخصا وإصابة 70 آخرين فى انهيار جسر قطار مترو معلق بالمكسيك

إنهيار جسر قطار مترو
إنهيار جسر قطار مترو معلق بالمكسيك

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” لقطات حية عن حادث في المكسيك أسفر عن مصرع 13 شخصا وإصابة 70 فى إنهيار جسر قطار مترو معلق بالمكسيك.

وفى سياق أخر، عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد تفاصيل هبوط ناجح ونادر لطاقم رواد فضاء في خليج المكسيك .

وقد أعادت شركة "سبيس إكس" الأمريكية 4 رواد فضاء من المحطة الفضائية الدولية، اليوم الأحد، منفذة أول هبوط مائي لطاقم أمريكي في الظلام، منذ هبوط "أبولو 8".

وتم هبوط المركبة الفضائية "Crew Dragon" في الساعة 9:57 بتوقيت موسكو (2:57 بتوقيت شرق أمريكا) في منطقة خليج المكسيك، بالقرب من سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية.

وتوجهت هذه المركبة إلى المحطة الفضائية الدولية في نوفمبر عام 2020 وعلى متنها 3 رواد فضاء أمريكيين، وهم مايكل هوبكنز، وفيكتور غلوفر، وشينون وولكر، ورائد الفضاء الياباني سويتي نوغوتي. وفي نهاية أبريل الماضي ..

المكسيك انهيار جسر قطار مترو معلق مصرع 13 شخص حالات وفاة

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