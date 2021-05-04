اشرب ميه ونام كويس.. نصائح هاني الناظر للوقاية من كورونا

قدم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، مجموعة نصائح مهمة يجب الحفاظ عليها للحماية من فيروس كورونا.

وأوضح الناظر، طرق الوقاية من فيروس كورونا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

نصائح هاني الناظر للوقاية من كورونا :

1- ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل.

2- شرب كمية كبيرة من الماء فيما لا يقل عن 8 أكواب في اليوم الواحد.

3- تناول طبق من السلطة الخضراء يوميا.

4- ممارسة رياضة المشي يوميًا.

5- البعد عن الحزن والتوتر لأنهما يضعفان الجهاز المناعي.

6- عدم السلام باليدين أو الأحضان.

7- غسل اليدين بالماء والصابون أو التطهير بالكحول.

8- النوم لوقت كاف فيما لا يقل عن 8 ساعات يوميا.