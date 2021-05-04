عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفد الكونجرس يؤكد التزام واشنطن تجاه الخرطوم

وفد الكونجرس يؤكد
وفد الكونجرس يؤكد التزام واشنطن تجاه السودان

يعقد وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم ورئيس وفد مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور كريستوفر كونز مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء.

وأكد السيناتور كريستوفر أن زيارة وفد الكونجرس الأمريكي يؤكد التزام واشنطن تجاه الخرطوم.

السودان.. نائب رئيس مجلس السيادة يطالب رجال الدين بشرح العلمانية للشعب

السودان يعلن عن تطور جديد في ملف سد النهضة

وقال وفد الكونجرس الأمريكي أنه يثمن جهود الإصلاح في السودان ويدعم العملية الانتقالية في السودان.

ووصل إلى السودان، أمس الاثنين، وفد من الكونجرس الأمريكي في زيارة رسمية لبحث التعاون بين البلدين.

وكان وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، خالد عمر يوسف، في استقبال الوفد بمطار الخرطوم الدولي، والذي يرأسه عضو مجلس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السناتور كريستوفر كونز، ويرافقه السناتور كريس فان هولين من ولاية ميريلاند.

وبحسب وكالة السودان للأنباء الرسمية "سونا"، فإن زيارة وفد الكونجرس الأمريكي للخرطوم تأتي تعزيزاً للعلاقات والتعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين البلدين.

وسيجري الوفد لقاءات مع كل من رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك وعدد من الوزراء.

يذكر أن السناتور كونز مهتم بدعم السودان والحكومة الانتقالية، وقد رعى قانون الحصانة السيادية للسودان الذي طرح في الكونجرس العام الماضي، وتمت بموجبه إعادة الحصانة للبلاد بعد رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأعيدت الحصانة السيادية للسودان، إثر تسوية بين الخرطوم وعائلات ضحايا تفجير سفارتي أمريكا بنيروبي ودار السلام، بجانب المدمرة كول، قضت بشطب كافة الدعاوى.

ويحظر قانون الحصانات السيادية رفع دعاوى قضائية جديدة ضد حكومة السودان في جرائم إرهاب حدثت في العهود السابقة.

السودان أمريكا الكونجرس مؤتمر صحفي الخرطوم واشنطن

موضوعات متعلقة

السودان.. نائب رئيس مجلس السيادة يطالب رجال الدين بشرح العلمانية للشعب

السودان يعلن عن تطور جديد في ملف سد النهضة

ترشيحاتنا

واشنطن تحتفل بالذكرى العاشرة لمقتل أسامة بن لادن

تطبيق Microsoft Teams يستعد لإطلاق ميزة تسجيل مكالمات الفيديو لمستخدميه قريبا

مواطن يطالب بتوفير فرصة عمل ضمن نسبة الـ 5 %

شيفرولية تحصل على لقب الأكثر مبيعًا في مصر

بسبب الظلم التحكيمي.. الأهلي يقرر تقديم شكوى لـ اتحاد الكرة

الصحة تنفي توجبه فرق طبية للمنازل للكشف على مرضى كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدفة غريبة.. وفاة فنان لحظة عرض مشهد موته خلال مسلسل عاشور العاشر .. تفاصيل

تراجع جديد في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين 3-5-2021

الحكومة: لا صحة لمنشور منسوب لوزارة الصحة يحذر المواطنين بعدم الذهاب للمستشفيات

محضر وغرامة.. تعرف على عقوبة محمد رمضان بسبب ركن سيارته أعلى الرصيف بالدقي

موسى وحلاوتهم.. أول تعليق من أحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

أجرت عدة عمليات جراحية .. تدهور الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

السعودية ..بيان عاجل بشأن الصلاة في المساجد

طقس اليوم الثلاثاء.. شديد الحرارة على القاهرة والعظمى 40

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للصحة والبشرة والشعر.. ضرورة إضافة الموز لروتين جمالك

شاهد.. 3 دببة يفترسون امرأة.. والعثور على بقايا جثتها في أمعائهم| صور

ولادة مفاجئة بين السماء والأرض.. أطباء يولدون امرأة على متن طائرة| صور

شاهد.. رضيعة تطير في الهواء وتقع في مياه المحيط بعد حادث مروري

فيديو

فيديوجراف.. مزعجة قوي .. منة عرفة تستفز الجمهور في رمضان

فيديوجراف.. تحذيرات عاجلة.. موجة شديدة الحرارة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

فيديوجراف.. 12 نصيحة مهمة قبل تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمد النجار يكتب: اجتماع الكلمة أساس النهضة

جمال قرين يكتب: كلمة للشعب والحكومة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (5)

هبه مصطفي تكتب: عش الدبابير

د. وائل محمد رضا يكتب: لو كنت وزيراً

الفتن النائمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ