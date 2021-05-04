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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإمارات تعلن مواعيد إجازة عيد الفطر لديها

علم الإمارات
علم الإمارات

أعلنت دولة الإمارات ، مواعيد إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية لعام 1442 هجري، اعتبارا من 29 رمضان وحتى 3 شوال ، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

 

وبحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الإماراتية وام ، فقد جاء ذلك في تعميم خاص أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية اليوم ، بشأن إجازة عيد الفطر المبارك ، في الحكومة الاتحادية.

 

وبهذه المناسبة، قدمت الهيئة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

 

الإمارات تحدث إجراءات السفر الخاصة بالحاصلين على لقاح كورونا
سفير الإمارات يهنئ البابا تواضروس الثاني والإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد
 

كما هنأت الهيئة شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية بالمناسبة العطرة.

اجازة عيد الفطر عيد الفطر الحكومة الاتحادية الامارات رمضان شوال

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