الإمارات تعلن مواعيد إجازة عيد الفطر لديها

أعلنت دولة الإمارات ، مواعيد إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية لعام 1442 هجري، اعتبارا من 29 رمضان وحتى 3 شوال ، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

وبحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الإماراتية وام ، فقد جاء ذلك في تعميم خاص أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية اليوم ، بشأن إجازة عيد الفطر المبارك ، في الحكومة الاتحادية.

وبهذه المناسبة، قدمت الهيئة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

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كما هنأت الهيئة شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية بالمناسبة العطرة.