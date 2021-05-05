"الداخلية" تتخذ الإجراءات القانونية حيال ٥ عناصر إجرامية لقيامهم بغسل ١٥ مليون جنيه

تخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال ٥ عناصر إجرامية؛ لقيامهم بغسـل قرابة ١٥ مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.



كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) تمكنت من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص (لهم معلومات جنائية- ويقيمون بمحافظة السويس) لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.



كما قام المتهمون بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث تم تقدير تلك الممتلكات بحوالي 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

