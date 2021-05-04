محافظ أسيوط: بدء أعمال لجان حصر مستلزمات المستشفيات لمواجهة كورونا

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أن اللجنة المشكلة لحصر احتياجات المستشفيات ودراسة الأوضاع على أرض الواقع بدأت أعمالها، أمس، بتفقد المستشفيات العامة والحميات بمراكز شمال المحافظة (ديروط والقوصية منفلوط) لمتابعة تجهيزات واحتياجات المستشفيات سواء من حيث الأسرة أو أجهزة التنفس والأكسجين الطبي والأدوية والمستلزمات الطبية واستعدادها الكامل لاستقبال أي خالات مصابة بكورونا، فضلًا عن وضع خطط مستقبلية لزيادة الأعداد الاحتياطية من الأسرة والأجهزة وتانكات الاكسجين تحسبا لأي طارئ ووضع تصور كامل لمنع حدوث أي أزمات مستقبلية تنفيذًا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء وتوجيهات القيادة السياسية لدعم القطاع بالمحافظات.



كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا رقم 842 لسنة 2021 بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة ومدير إداة الطب العلاجي ومدير إدارة الرقابة والمتابعة بمديرية الصحة ومدير التفتيش والمتابعة بالمحافظة ومدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة للمرور على المستشفيات المركزية والعامة والحميات على مستوى المحافظة ودراسة الوضع الحالي وحصر كافة الاحتياجات العاجلة المطلوبة من الأجهزة والمستلزمات على أرض الواقع لدعم جهود مواجهة تداعيات فيروس كورونا لتقوم المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة لتلبية هذه الاحتياجات وتعظيم امكانيات القطاع الصحي بالمحافظة.



وزارالمهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة يرافقه الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، مستشفى ديروط المركزي وحميات ديروط والقوصية المركزي وحميات القوصية وحميات منفلوط في وجود رؤساء المراكز والدكتور وائل حمدي وكيل مديرية الصحة للشئون العلاجية والمهندسة هالة مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة والقذافي عبدالرحمن مدير إدارة الشئون الإدارية الصحية والمعتصم بالله السيوطي مساعد مدير وحدة الرقابة الداخلية وسالم هاشم نائب مدير إدارة المتابعة بصحة أسيوط وحسني رجب مدير إدارة العلاقات العامة بمديرية الصحة حيث تم متابعة أقسام المستشفيات والتقوا بالأطباء والتمريض لرصد كافة الاحتياجات على أرض الواقع والتأكد من توافر وتجهيز الأسرة وأجهزة التنفس وتنكات الأكسجين واسطوانات الأكسجين وتوافر الأدوية وستواصل اللجنة أعمالها بالمرور على كافة المستشفيات على مستوى المحافظة للوقوف على أرض الواقع على مدى توفير الإمكانيات وحصر الاحتياجات بشكل فوري لتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين.



وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).

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