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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل النمر الحلقة 21 .. محمد إمام يقع في مأزق جديد

صدى البلد

انتهت الحلقة 21 من مسلسل النمر للفنان محمد إمام بمفاجأة للجمهور، حيث دخلت الشرطة الي محل "النمر" الجديد لتلقي القبض على محمد إمام وسط مفاجأة وذهول من الحاضرين، فكيف سيخرج "إمام" من هذا المأزق.

 

تفاصيل الحلقة 21

شهدت أحداث الحلقة ٢١ من مسلسل النمر عددا من الأحداث نستعرضها من خلال السطور التالية..

خطف "النمر" ملك الشيمى حتى يتمكن من الهروب من "عنتر الحلق وشمس الحلق و الشيمى والحاوى".

 

واكتشف "خالد" ان زوجته فقدت القدرة على الانجاب بسبب اجهاده لها في الحلقات الأولى.

 

واتفق النمر مع "الحكمدار"وخاله ماهر وسكلانس على الوقوف فى وجه عصابة الصاغة.

 

وبعد الخسارة التي لحقت بالشيمي وعنتر الحلق  ينسحب رجال الأعمال الكبار من صفقة الشيمي الكبيرة بحجة أن الشيمي لم يدفع الأقساط المتراكمة عليه  وبذلك يواجه الشيمي ضربة أخرى في الإفلاس.

 

أبطال مسلسل النمر

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود،بيومى فؤاد أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.

النمر الحلقة 21 .. النمر يسيطر على الصاغة

 

قنوات العرض

ويعرض مسلسل النمر بطولة الفنان محمد إمام على  قناة الحياة، والحياة مسلسلات، قناة أبو ظبي، أبوظبي دراما، منصة شاهد ،منصة Watch iT.

رجال الأعمال درة بيومي فؤاد مسلسل النمر الحلقة 22 محمد امام

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