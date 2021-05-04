طارق شوقي يكشف حقيقة تراجع جودة التعليم في مصر بمؤشر دافوس

حصل موقع صدى البلد على أول تعليق رسمي من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الخبر المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي “السويال ميديا” والذي زعم حصول مصر على المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم 2021.

حيث أكد وزير التربية والتعليم في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد : أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة نهائياً.

وأضاف وزير التربية والتعليم قائلا : بعد البحث والتدقيق ، اكتشفنا أنه لم يصدر اى تقرير من المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2021

كما قال الدكتور أحمد الجيوشي النائب السابق لوزير التربية والتعليم : أن تقرير منتدي دافوس ٢٠٢١ لم يصدر بعد والتقرير يصدر عن العام السابق اه.

وأوضح الجيوشي أن اخر تقرير صدر هو تقرير ٢٠٢٠ وهو تقرير "خاص" بحالة الدول من التعافي من فيروس كورونا ، وقطعا لا يوجد فيه شئ عن جودة التعليم او خلافه وهذا هو اللينك الخاص به:

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2020.pdf

كما أكد الجيوشي أن آخر تقرير اعتيادي للتنافسية ظهر عن المنتدي هو تقرير ٢٠١٩ وترتيب مصر العام فيه يقع في المرتبة ٩٣ من ١٤١ دولة وموريتانيا رقم ١٣٤ بالمناسبة .. اما ترتيبنا في المهارات المرتبطة بالتعليم فترتيبها جاء ٩٩ من ١٤١:

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf

وأوضح الجيوشي أن الخلاصة أن المنتدي الاقتصادي العالمي لم يصدر اي ترتيب للدول في مجال جودة التعليم لا في ٢٠٢١ ولا في ٢٠٢٠ ولا في ٢٠١٩.