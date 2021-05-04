أخبار التكنولوجيا| واتساب يحظر الدردشة لمستخدميه الأسبوع المقبل.. وسعر ومواصفات هاتف Mi 11 Lite 4G

نشر موقع «صدى البلد»،مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، وفي هذه السطور نستعرض أبرزها على النحو التالي:

واتساب يحذر .. حظر أى مستخدم من الدردشة بداية من الأسبوع لهذا السبب



حذر تطبيق الدردشة Whats App واتسآب جميع مستخدميه من تجاهل تفعيل سياسة الخصوصية وعدم الموافقة على الإشعارات التى يرسلها التطبيق باستمرار، بأنها ستؤدى إلى منعهم من إرسال واستقبال الرسائل وستحجب الدردشة عنهم بداية من الأسبوع المقبل.

كل ما تريد معرفته عن ميزة Spaces فى تويتر ودفع تذاكر محادثات الصوت

أطلق موقع تويتر، رسميا، ميزة Spaces للدردشة الصوتية، لتمكين المستخدمين من إنشاء غرف افتراضية لمناقشة الموضوعات والقضايا المختلفة، وذلك لأكثر من 600 مستخدم فى غرفة الدردشة الصوتية الواحدة.

تعرف على أحدث محمول لـ OPPO العالمية



أعلنت OPPO، العلامة التجارية العالمية عن إطلاق هاتف OPPO A94 في مصر.

فيسبوك: الرسائل على إنستجرام وماسنجر لن تكون مشفرة بالكامل حتى 2022

أعلنت منصة فيسبوك عملاق منصات التواصل الاجتماعي في العالم، أن رسائل تطبيقي إنستجرام وفيسبوك ماسنجر لن تكون مشفرة بالكامل من طرف إلى طرف حتى وقت ما في عام 2022 على أقرب تقدير.

بأرخص سعر.. تعرف على مواصفات هاتف Mi 11 Lite 4G من شاومى



أطلقت شركة شاومى الصينية، هاتفها الأبرز Xiaomi Mi 11 Lite بنسخة 4G منذ أيام ليأتى بسعر أرخص مقارنة بإمكانانته الكبيرة، ولمحاولة تلافى السعر المرتفع لنسخة الـ 5G من الهاتف والتى تم إطلاقها منذ فترة.

تطبيق Microsoft Teams يستعد لإطلاق ميزة تسجيل مكالمات الفيديو لمستخدميه قريبا



يستعد تطبيق مكالمات الفيديو الشهير Microsoft Teams من شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات لإطلاق ميزة مهمة لجميع مستخدميه خلال الأيام المقبلة، وهى ميزة تسجيل كل اجتماعات ومكالمات الفيديو.

تسريبات تكشف مواصفات خارقة لهواتف ZenFone 8 القادمة من ASUS .. صور



كشفت تسريبات جديدة عدد من مواصفات مجموعة ZenFone 8 من شركة ASUS ، والتى من المقرر أن يتم إطلاقها أن يتم إطلاقها فى 12 مايو القادم ، حيث ستاتى الهواتف بعدد من الإمكانات الكبيرة التى ستمكنها من المنافسة فى السوق مع الشركات المنافسة.



