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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد استقالة وزير الصحة العراقي.. محافظ بغداد ينفي تقديم استقالته

محمد جابر العطا
محمد جابر العطا

نفى محافظ بغداد، محمد جابر العطا، اليوم الثلاثاء، تقديم استقالته على خلفية حادث مستشفى ابن الخطيب.

وأفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، بأن وزير الصحة العراقي، قدم استقالته إلى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، على خلفية حادث حريق مستشفى ابن الخطيب.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي، إن الأخير قبل استقالة وزير الصحة.

وأعلن مجلس الوزراء العراقي، إعفاء مدير عام صحة بغداد من منصبه، وإلزام وزارة الصحة العراقية باتخاذ ما يلزم بصدد تنفيذ ذلك، وذلك بناء على توصيات لجنة التحقيق المؤلفة بموجب قرار من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بشأن حادث حريق مستشفى ابن الخطيب.

قرارات عاجلة من الحكومة العراقية بشأن حادث مستشفى ابن الخطيب

العراق.. وزير الداخلية يجتمع بلجنة تقصي الحقائق بشأن حادث مستشفى ابن الخطيب

محافظ بغداد مستشفى ابن الخطيب وزير الصحة العراقي الكاظمي مجلس الوزراء العراقي وزير الصحة بغداد لجنة التحقيق

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