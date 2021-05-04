بعد استقالة وزير الصحة العراقي.. محافظ بغداد ينفي تقديم استقالته

نفى محافظ بغداد، محمد جابر العطا، اليوم الثلاثاء، تقديم استقالته على خلفية حادث مستشفى ابن الخطيب.

وأفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، بأن وزير الصحة العراقي، قدم استقالته إلى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، على خلفية حادث حريق مستشفى ابن الخطيب.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي، إن الأخير قبل استقالة وزير الصحة.

وأعلن مجلس الوزراء العراقي، إعفاء مدير عام صحة بغداد من منصبه، وإلزام وزارة الصحة العراقية باتخاذ ما يلزم بصدد تنفيذ ذلك، وذلك بناء على توصيات لجنة التحقيق المؤلفة بموجب قرار من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بشأن حادث حريق مستشفى ابن الخطيب.