تفاصيل الجلسة الأولي في قضية السفينة الجانحة " ايفر جيفين "

عقدت المحكمة الاقتصادية بالاسماعيلية، اليوم الثلاثاء، أول جلسات نظر التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة في قناة السويس “ إيفر جيفين ”علي قرار الحجز التحفظي.



وتقدم الدكتور حازم بركات ممثل الشركة اليابانية مالكة السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس بطلب لهيئة المحكمة الاقتصادية بالاسماعيلية لاستخراج صورة من أمر الحجز والتأجيل لحين اعلان كافة الأطراف مشيرا إلي أنه حتى اليوم لم يتم إعلان ربان المركب بقرار الحجز.

وقال ممثل الشركة انه يرغب في الاطلاع على أصل الوثائق لمعرفة علي أي اساس بنت هيئة قناة السويس دفوعها وطلبها مبلغ يقترب من مليار دولار" ودفع ممثل الشركة اليابانية ببطلان الحجز التحفظي علي السفينة ببطلان الصفة القانونية للمحامي الذي تقدم بالدعوى حيث لا يتم توقيع الحجز التحفظي إلا بوكالة خاصة وهو ما افتقده أمر المتظلم منه



كما طلب من هيئة المحكمة مهلة 24 ساعة للاطلاع والرد علي مذكرة الهيئة المقدمة وطالب بالإطلاع علي كافة الوثائق التي تقدمت بها هيئة قناة السويس وحددت بناء عليها مبلغ 916 مليون دولار كتعويض للهيئة.



من جانبه قال نصر فرج محامي هيئة قناة السويس خلال مرافعته إنه كان يجب التظلم والإعلان خلال المواعيد المحددة الا ان المُتظلم خالف ذلك وتراخى في اعلان الأطراف المتمثلة في شرطة المسطحات وربان السفينة والاكتفاء بإخطار هيئة قناة السويس والتوكيل الملاحي والهيئة المصرية للسلامة البحرية.

وأضاف "فرج " خلال الدفاع انه كان يجب علي محامي الشركة اعلان كافة الأطراف بدلا من التسويف والمماطلة وطلب وقت إضافي آخر رغم أن الوكيل الملاحي الخاص بالشركة يتواجد بشكل يومي علي المركب.

وتابع محامي الهيئة في دفاعه ان الشركة المالكة تقوم بالتسويف وتضييع الوقت لانه كان يجب عليها أن تقوم اعلان كافة الأطراف بعد تقدمهم بالتظلم علي قرار الحجز التحفظي، مشيرا إلي أن التوكيل الملاحي الخاص بالشركة متواجد بشكل يومي على المركب لتوفير احتياجات الطاقم.

وقررت المحكمة الاقتصادية بالاسماعيلية برئاسة المستشار احمد جاد وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وعمر محسن بسكرتارية حامد احمد، رفض التظلم المقدم علي قرار الحجز علي السفينة الجانحة في قناة السويس، واستمرار حجزها.



وعقدت وقائع أول جلسة لنظر التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة في قناة السويس علي قرار الحجز التحفظي بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية بمنطقه الشيخ زايد .

وتقدمت شركة «إيفر جيفن»، بتظلم لإلغاء الأمر القضائى الصادر من المحكمة الإقتصادية بالإسماعيلية برقم 26 لسنة 2021 بشأن الحجز التحفظى على سفينتها التى سبق لها الجنوح بمدخل قناة السويس، وما تحمله من بضائع.



واكدت الشركة، أنها عقدت العديد من جلسات التفاوض بشأن تسوية مطالبات هيئة قناة السويس بشكل ودى، حتى تتمكن السفينة من استكمال رحلتها البحرية ، غير أن تلك الجلسات باءت بالفشل أمام المبالغة غير المقبولة وغير العادلة فى تقدير مبلغ التسوية.



وكشف التظلم بشكل دقيق ومحدد مبلغ التعويض الذى تطلبه هيئة قناة السويس من الشركة؛ حيث أورد أن منطوق أمر الحجز التحفظى الذى تتظلم منه الشركة نص على: «توقيع الحجز التحفظى على السفينة إيفر جيفن رافعة علم دولة بنما وما عليها من بضاعة، الموجودة بمنطقة البحيرات المرة، وذلك ضمانا للوفاء بدين بحرى قدر بمبلغ 916 مليونا و526 ألفا و494 دولارا أمريكيا لا غير، على أن يندب أحد محضرى التنفيذ المختصين بتنفيذ الأمر، ويحرر محضر بالإجراءات يرفق بالأوراق ويرفع الحجز إذا قدمت الشركة ما يفيد سداد قيمة المديونية المستحقة فى ذمتها».

كانت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية قد أصدرت قرار بالحجز التحفظي علي السفينة الجانحة في منتصف شهر أبريل الماضي بعد تقدم الهيئة بطلب للحجز.