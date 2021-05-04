وزير الخارجية الأمريكي يدعو لإخراج القوات الأجنبية من ليبيا

لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل

أكد وزير الخارجية الأمريكي، توني بلينكن، اليوم الثلاثاء، على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا.

وقال بلينكن في تصريحات صحفية إن “الولايات المتحدة تؤكد ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا وتجدد دعمها لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل”، وفقًا لشبكة “سكاي نيوز عربية”.

وأضاف: “نقف مع الشعب الليبي لإيجاد حل سياسي للصراع”.

وتابع: “جددنا في قمة السبع دعم الحكومة الليبية لإجراء الانتخابات والخروج الفوري للقوات الأجنبية”.

وأحال المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، اليوم الثلاثاء، مسودة مقترح بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي، وذلك بعد الانتهاء من المسودة هذه الأيام من قبل اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى، عقب اجتماعها في تونس العاصمة في الفترة من 7 إلى 9 أبريل الماضي.

وقدم كوبيش الشكر لأعضاء اللجنة القانونية، لا سيما فريق الصياغة والمقررين على عملهم وإنجازاتهم الممتازة، وفقًا لبيان صادر عن اللجنة.