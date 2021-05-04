الأمم المتحدة تحيل مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات لملتقى الحوار السياسي الليبي

أحال المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، اليوم الثلاثاء، مسودة مقترح بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي، وذلك بعد الانتهاء من المسودة هذه الأيام من قبل اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى، عقب اجتماعها في تونس العاصمة في الفترة من 7 إلى 9 أبريل الماضي.

وقدم كوبيش الشكر لأعضاء اللجنة القانونية، لا سيما فريق الصياغة والمقررين على عملهم وإنجازاتهم الممتازة، وفقًا لبيان صادر عن اللجنة.

وبحسب البيان، فإن كوبيش سيدعو إلى جلسة عامة افتراضية لملتقى الحوار السياسي الليبي، بعد فترة وجيزة من عطلة عيد الفطر المبارك، كي يتسنى للملتقى مناقشة مسودة مقترح اللجنة القانونية.

وتأكيدًا على التزام الأمم المتحدة الكامل بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر، دعا المبعوث الخاص أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى الاسترشاد في مناقشاتهم بروح التسوية ووضع مصالح كافة الليبيين والأجيال القادمة فوق كل الاعتبارات.