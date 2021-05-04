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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس التونسي: شرعية ليبيا يجب أن تكون خالصة دون تدخل أجنبي

قيس سعيد
قيس سعيد

أجرى الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيًا بالرئيس التونسي، قيس سعيد، تناولا خلالها العديد من القضايا من بينها العلاقات التونسية الألمانية وكيفية دعم موقف تونس لدى المؤسسات المالية العالمية. 

 

كما تطرّقت المحادثة إلى آثار جائحة كورونا على العالم بأسره، وأعرب الرئيسان عن تطلعهما إلى مزيد الإرتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة في عديد المجالات لا سيّما منها الاقتصادي والعلمي وفي قطاعات أخرى بما يفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة التونسية.

 

وتوقّف الرئيسان مطوّلا على تطوّر الأوضاع في ليبيا حيث شدّد الرئيس التونسي على أن الشرعية في هذا البلد لا يمكن أن تكون سوى شرعية ليبية خالصة دون تدخل أي قوة أجنبية.

 

ولقد كانت هذه المكالمة مناسبة، أيضا، تبادل خلالها الرئيسان الدعوات لزيارة البلدين حال استقرار الأوضاع الصحية.

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الرئيس الألماني الرئيس التونسي قيس سعيد العلاقات التونسية الألمانية تونس ليبيا قوة أجنبية

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