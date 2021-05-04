الأطباء تنعى 3 شهداء بسبب فيروس كورونا

نعت النقابة العامة للأطباء، اليوم ثلاث شهداء من أبناء المهنة توفوا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا.

وأوضحت النقابة العامة للأطباء، أسماء الشهداء جائت كالتالي:-

الشهيد الدكتور حسين عبد الفتاح استشاري امراض النساء و التوليد بالفيوم والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19،وهو الشهيد ال(502).



و الشهيد الدكتور عبد الخالق فتحي عبد الخالق مطاوع استشاري الحقن المجهري واطفال الانابيب والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19، وهو الشهيد ال(503).

و الشهيد الدكتور عماد إبراهيم أحمد حسن استشاري و رئيس قسم الكلينكال باثولوجي بمستشفى الاسماعيلية العام والذي توفي بالمستشفي الجامعي بالإسماعيلية إثر الإصابة بكوڤيد 19،الشهيد ال(504).

ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرهم الكريمة ونسأل الله أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء.