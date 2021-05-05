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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جمارك دبي الأولى شرق أوسطيًا في الابتكار

صدى البلد

تصدرت جمارك دبي المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط "المؤسسة الأكثر ابتكارا" وفق تقرير المعهد العالمي للابتكار عن منطقة الشرق الأوسط للعام 2021 لتصبح أول مؤسسة حكومية في الإمارات تنال هذا التصنيف الرفيع.

ويُعد المعهد العالمي للابتكار ومقره الولايات المتحدة الأمريكية جهة عالمية متخصصة في مجال الابتكار المؤسسي ويمنح عضويات وشهادات في مجال الابتكار للأفراد والمؤسسات بهدف تحسين الحياة المهنية وتطوير الإنجازات المؤسسية عن طريق تفعيل دور الابتكار لديهم من خلال المعايير والأدوات والنماذج والبرامج المسجلة عالميا، كما يعد المعهد الوحيد من نوعه الذي يقدم شهادات معتمدة في مجال الابتكار على مستوى العالم.

وسلط تقرير الابتكار في الشرق الأوسط الصادر عن المعهد الضوء على سجل جمارك دبي الحافل والذي توّج بحصول الدائرة على تصنيف مؤسسة «Leader» في الابتكار حيث تعتبر جمارك دبي أول المؤسسات الجمركية على مستوى العالم والمؤسسة الحكومية الأولى على مستوى دولة الإمارات والشرق الأوسط تحصل على هذا الإنجاز الاستثنائي .

وأعرب سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي عن سعادته بهذا الإنجاز، مشيرا إلى أن هذا التصنيف يؤكد تميز جمارك دبي في ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار والارتقاء بالعمل الجمركي إلى أعلى المستويات ضمن رؤية الدائرة لتكون الإدارة الجمركية الرائدة عالميا في دعم التجارة المشروعة ويأتي تقديرا لمشروعاتها الجمركية المتطورة والمبتكرة التي تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات ودبي كوجهة رائدة في مجال التجارة والسفر والتنمية القائمة على الابتكار والمعرفة والتقنيات المتطورة.

وقال:" تسعى جمارك دبي إلى أن تكون من أبرز الداعمين لمسيرة الابتكار في دبي ودولة الإمارات تحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071 وانسجاما مع الإستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لجعل الإمارات من أكثر الدول ابتكارا في العالم، مؤكدا أن جمارك دبي تنطلق بقوة في تنفيذ رؤية القيادة للوصول بتجارة دبي إلى تريليوني درهم عبر تطوير وابتكار خدمات جمركية ذكية حيث وصل نسبة المعاملات الجمركية المنجزة عبر القنوات الذكية والتكنولوجية نحو 99.6% من إجمالي عدد المعاملات خلال الربع الأول من العام الجاري".

من جانبه أكد جمعه الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي أن تتويج جمارك دبي بالمركز الأول للشرق الأوسط في الابتكار يمثل اعترافا دوليا بمدى المستوى الريادي الذي حققته الدائرة في الوصول إلى الصدارة العالمية في الابتكار الجمركي حيث أصبحت جمارك دبي مثالا يحتذى به في مجال الابتكار وذلك بفضل دعم وتشجيع فريق القيادة في الدائرة والاستثمار الأمثل في رأس المال الفكري ضمن بيئة عمل إيجابية تدعم الابتكار والتطوير المستمر لتقديم حلول وابتكارات وخدمات ذكية ومبتكرة لتحقيق قيمة مضافة للعملاء وتحقيق سعادتهم.

بدوره أشار الدكتور حسام جمعة مدير إدارة ابتكار الخدمات في جمارك دبي إلى أن هذا الإنجاز يمثل شهادة ثقة في خطط وإستراتيجيات الابتكار في جمارك دبي ويعكس في الوقت نفسه توفير البيئة الحاضنة لدعم القدرات الإبداعية لموظفي الدائرة.

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