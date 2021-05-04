موافي : سوء التغذية يساهم في تورم القدمين..فيديو

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني إن عقوبة التدخين مؤجلة، مؤكدا أنها أتية لا محالة فالتمدد الهوائي يجعل الرئة تنتفخ وبالتالي تؤثر على القلب.

وأضاف موافي خلال تقديمه برنامج رب زدني علما عبر فضائية صدى البلد أن سوء التغذية يساهم في تورم القدمين مشيرا إلى أن تناول البرتينات بشكل سليم يساعد الجسم بالشكل الأمثل ويمنع هذا التورم.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني أن التورم الموضعي يكون سببه جلطة أو التهاب ليمفاوي .

وأشار موافي إلى أن هناك شخص يتناول الخضروات فقط مؤكدا أنه يستطيع تحويل الأحماض الغير أساسية إلى أساسية ويستفيد منها جسمه بالشكل الأمثل.