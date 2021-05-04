عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة التعاون الدولي لـ "أ ش أ": مصر اتخذت عدة خطوات لتدعيم ريادتها بمجال التحول للاقتصاد الأخضر

صدى البلد

قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط ،إن مصر اتخذت العديد من الخطوات ، لتدعيم ريادتها في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث وضعت استراتيجية طموحة للطاقة المستدامة، ووافقت الحكومة المصرية على تنفيذ 691 مشروعًا صديقا للبيئة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والنقل. 

 


وأوضحت المشاط، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط ردا على سؤال حول دور الوزارة في توفير التمويلات الخضراء، أن الوزارة تعمل على إبرام الاتفاقيات من خلال الشراكات الدولية لتمويل هذه التوجهات وتعزيز التحول الأخضر، وعلى سبيل المثال يعد مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية نموذجًا فريدًا للتعاون بين الأطراف ذات الصلة.

 


وأضافت أن الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية"،ساهمت في تنفيذ أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم تضم ستة ملايين لوحة شمسية على مساحة 36 كم2، ونفذته أكثر من 40 شركة من 12 دولة مختلفة، لتوليد 1500 ميجاوات من الطاقة، بما يعزز استراتيجية الطاقة المستدامة لمصر، ويعكس التزام الحكومة القوي بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

 


وأشارت الوزيرة إلى أنه في قطاع المياه أيضًا وفرت وزارة التعاون الدولي التمويلات التنموية لتنفيذ محطة مياه المحسمة بمنطقة شبه جزيرة سيناء، والتي تعد من أكبر محطات معالجة مياه الصرف الزراعي في العالم، بما يمكن الدولة من ري 70 ألف فدان من الأراضي الزراعية من خلال مليون متر مكعب من المياه يوميًا، وتخلق آلاف فرص العمل وتعزز التنمية المجتمعية .

 


وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تسعى خلال العام الجاري لتحفيز مشاركة القطاع الخاص ، في الجهود التنموية من خلال إبرام الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لاسيما من خلال زيادة الوعي ونشر أدوات التمويل الأخضر التي تشهد اهتمامًا كبيرًا من العديد من مؤسسات التمويل الدولية.

 


وأضافت الوزيرة أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يعد محورا رئيسيا من محاور التعافي ، لضمان مستقبل أكثر مرونة واستدامة في مصر وكافة دول المنطقة، كما أنه يعيد خلق البيئة لتصبح أكثر استدامة وأقل تلوثًا، ويدفع الاقتصاد نحو المرونة التي تجعله يتحمل الصدمات الخارجية ويتأقلم مع المتغيرات. 

 


ونوهت المشاط بأن مصر أصدرت أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، والتي تمول تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة.

 


ولفتت الوزيرة إلى أن مؤسسة التمويل الدولية ذكرت أن الوفاء بالتعهدات المناخية والتحول للاقتصاد الأخضر في دول مصر والأردن والمغرب يتطلب استثمارات ذكية بقيمة 265 مليار دولار حتى عام 2030، وهو ما يعني أن الفرص المتاحة في الدول الثلاث باستطاعتها جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات في المباني الخضراء والنقل والسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة وإعادة تدوير المخلفات.

وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط

ترشيحاتنا

ليلة القدر في ميزان الدين .. عبادتها خير من ألف شهر.. 7 علامات تميزها.. و8 كلمات مستحبة فيها

طلعتله لساني...أول تعليق من رامز جلال بعد وقع جنش فى المقلب

علي جمعة: المرسي أبو العباس اسمه الحقيقي "أحمد" ومولود في إسبانيا.. فيديو

6 حالات مستثناة من حظر الجمع بين المعاش والدخل.. تعرف عليها

وزير الخارجية الأمريكي يعلق على مفاوضات إيران والسعودية

بتحب تعمل خلافات كتير.. ريهام سعيد تهاجم هذه الفنانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدفة غريبة.. وفاة فنان لحظة عرض مشهد موته خلال مسلسل عاشور العاشر .. تفاصيل

خلي بالك.. طقس الأربعاء شديد الحرارة والقاهرة تسجل 40 درجة

رسميا .. إيقاف سيد عبد الحفيظ

موسى وحلاوتهم.. أول تعليق من أحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

محجوز فى المستشفى حاليا .. إصابة الفنان عماد محرم بوعكة صحية

أول قرار من اتحاد الكرة بشأن تصريحات سيد عبدالحفيظ ضد جهاد جريشة

أجرت عدة عمليات جراحية .. تدهور الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

رسميا.. الكاف يحدد موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم أنها علامة على السعادة.. 6 طرق للتخلص من التجاعيد حول الفم

للصحة والبشرة والشعر.. ضرورة إضافة الموز لروتين جمالك

شاهد.. 3 دببة يفترسون امرأة.. والعثور على بقايا جثتها في أمعائهم| صور

ولادة مفاجئة بين السماء والأرض.. أطباء يولدون امرأة على متن طائرة| صور

فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

فيديوجراف.. مزعجة قوي .. منة عرفة تستفز الجمهور في رمضان

فيديوجراف.. تحذيرات عاجلة.. موجة شديدة الحرارة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

محمد النجار يكتب: اجتماع الكلمة أساس النهضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ