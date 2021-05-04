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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيفي عبدة بإطلالة رمضانية

فيفي عبده تتألق بإطلالة رمضانية على إنستجرام.. شاهد

فيفي عبدة
فيفي عبدة

نشرت فيفي عبده صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

و ظهرت فيفي عبده في الصورة بإطلالة رمضانية ما اثار إعجاب متابعيها عبر انستجرام. 

يذكر أن فيفي عبده، تعرضت مؤخراً لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة نقلت على أثرها إلى المستشفى.

 

وأعلنت الفنانة فيفى عبده، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، عن شفائها التام، وعودتها للمنزل.

و علقت فيفي عبدة: "أنا رجعت الحمدلله من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهما طيبين وانتو طيبين بحبهم وبحبكم أوي".

الفنانة فيفي عبده التواصل الاجتماعي انستجرام الفن رمضان

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