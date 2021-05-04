الكونجرس الأمريكي يطمئن السودان بشأن مفاوضات سد النهضة

قال وفد من الكونجرس الأمريكي خلال لقاءه بمسئولين سودانيين، إن واشنطن مستعدة للعب دور فاعل في أزمة سد النهضة، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام متفرقة.

وأكد السيناتور الأمريكي كريستوفر كونز عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء أن زيارتهم للخرطوم تأتي للتعبير عن دعمهم للمرحلة الانتقالية في السودان .

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن كريستوفر قوله، عقب محادثات وفد الكونجرس الأمريكي الزائر للخرطوم مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي " نتابع التزام الولايات المتحدة بمبلغ 700 مليون دولار كمساعدات تنموية، وسنقوم بمزيد من الدعم لتعزيز الاستقرار والأمن والسلام للشعب السوداني.

وتابع " اللقاء بحث قنوات يمكن اتباعها لإحراز تقدم من خلال إعادة السودان إلى فلك المال العالمي واتخاذ قرارات لتذليل العقبات لاسيما فيما يخص الاستقطاب المالي".

وأضاف "أنهم متفائلون بقرارت وزير المالية التي اتخذها بشأن السياسات المالية مبديا تطلعه للقاء رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء للحديث حول دعم الولايات المتحدة الأمريكية للشعب السوداني للوصول إلى السلام".

ويقود الوفد السيناتور كريستوفر كونز والسيناتور كريس فان هولن، وسيجري مباحثات مع كبار المسؤولين على مدى ثلاثة أيام.

من جانيه صرح وزير الري السوداني لوفد الكونجرس الأمريكي، وأخبره إن السودان تتمسك بإشراك وسطاء دوليين في مفاوضات سد النهضة.