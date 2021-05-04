مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.. محرز يتقدم للسماوى وسيطرة باريسية في أول 30 دقيقة

حافظ مانشستر سيتي الإنجليزي علي تقدمه على باريس سان جيرمان الفرنسي خلال 30 دقيقة في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد.

الهدف الوحيد جاء من انطلاقة سريعة على الجبهة اليسرى عن طريق اوليكساندر زينتشينكو أنهاها بتمريرة عرضية أرضية إلى حدود منطقة الجزاء بإتجاه كيفين دي بروين الذي سدد كرة مباشرة إصطدمت بأحد مدافعي باريس سان جيرمان وتهيأت أمام رياض محرز المنفرد تماما بالمرمى ليسددها بسهولة داخل شباك الحارس كيلور نافاس.

ملخص الـ30 دقيقة.

ضغط باريس سان جيرمان في بداية المباراة بحثاً عن هدف التقدم واحتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحته في الدقيقة 7 بداعي لمسة يد على زينتشينكو، لكن تقنية الفيديو أكدت أن الكرة لم تلمس يد اللاعب الأوركاني ليتم إلغاء القرار.

ورد السيتي في الدقيقة 11 بهجمة مرتدة بين زينتشينكو الذي مرر إلى دي بروين ليسدد كرة ارتطمت بالدفاع لتذهب إلى رياض محرز الذي سدد بيمناه إلى الشباك معلناً تقدم السيتي.

ومنحت العارضة مانشستر سيتي هدية في الدقيقة 17 بعدما تصدت لفرصة هدف مؤكد للضيوف بعد عرضية حولها ماركينوس برأسية تصدت لها العارضة عوضاً عن إيدرسون.

وأهدر دي ماريا فرصة هدف التعادل في الدقيقة 19 بعد تمريرة من إيدرسون إلى بيرناردو سيلفا الذي فقدها لصالح الأرجنتيني ليسدد في المرمى الخالي من حارسه لكن الكرة مرت إلى جوار القائم الأيسر.

ويتطلع باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، للتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخهما، ما ينذر بمواجهة مثيرة على أرض الفريق الباريسي.