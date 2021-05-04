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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل "نسل الأغراب" الحلقة 22.. جليلة تكتشف خيانة أمير كرارة

صدى البلد

بدأت الحلقة ٢٢ من مسلسل " نسل الأغراب" بطلب على الغريب وعساف من أهل رغدة أن يتزوجها، إلا أن أهل رغدة رفضوا ذلك؛ ولكن عساف أخبرهم بأن على الغريب  سيتزوجها رغما عنه.
 

وشهدت الحلقة مواجهة بين بكري وعساف الغريب حيث أخبر عساف، بكري بأن الذهب كان "فالصو"، كما أخبره بأن عقد الأرض الذي كتبه له مزور؛ ليستثار “بكري” غضبا، وأخبره بأن الحرب قد بدأت بينهما؛ ولن يتركه إلا أن يقتله.

 

وكشفت جليلة خلال الحلقة عن خيانة أمير كرارة “غفران” لها مع نجلاء بدر؛ حيث أخبرته بأنها كانت تعيش معه وهى لا تحبه.

 

وتنتهي الحلقة على قيام أحد رجال غفران الغريب بالهروب من مزرعة الافيون؛ حيث قال لعساف إنه سيخبره مكان أرض غفران التى تزرع فيها الأفيون.

 

قصة مسلسل نسل الأغراب

مسلسسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.

ويُمثل «نسل الأغراب»، التجربة الأولى لـ أمير كرارة، في الدراما الصعيدية، إذ خضع لجلسات تحضيرية من أجل التدريب على التحدث باللهجة الصعيدية، دون أي صعوبات،  على عكس الفنان أحمد السقا، الذي جسد دور صعيدي في كثير من الأعمال الفنية سواء السينما أو التليفزيون، لعلّ أبرزها فيلم «الجزيرة».

 

أبطال مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021

مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

قصة مسلسل نسل الأغراب

مسلسسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.

ويُمثل «نسل الأغراب»، التجربة الأولى لـ أمير كرارة، في الدراما الصعيدية، إذ خضع لجلسات تحضيرية من أجل التدريب على التحدث باللهجة الصعيدية، دون أي صعوبات،  على عكس الفنان أحمد السقا، الذي جسد دور صعيدي في كثير من الأعمال الفنية سواء السينما أو التليفزيون، لعلّ أبرزها فيلم «الجزيرة».

أبطال مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021

مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

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نسل الأغراب خارج السباق.. طارق الشناوي يختار أفضل المسلسلات والممثلين

محمد سامى احمد السقا أمير كرارة رمضان 2021 نسل الأغراب مسلسل نسل الاغراب غفران الغريب عساف الغريب الدراما الصعيدية

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