أظافر كورونا.. علامة هامة تدل على إصابتك بالفيروس من قبل | صور

انتشرت العلامات المختلفة التي تدل على وجود فيروس كورونا في الجسم حتى ولو لم تظهر أعراضه، وقد أشار أحد الخبراء إلى أن الخطوط أو الحفر الموجودة على أظافرك قد تكون علامة على أنك قد أصبت بفيروس كورونا من قبل.

وأثبتت دراسات حديثة، أن أظافر كورونا أصبحت من أكثر العلامات شيوعًا مؤخرًا، فالخطوط الواضحة" التي تنمو أفقياً عبر الأظافر قد تدل على أن الشخص كان مصابًا بفيروس كورونا من قبل.

كتب البروفيسور «تيم سبيكتور» الذي يقود تطبيق Zoe Symptom Study، على "تويتر"، "هل تبدو أظافرك غريبة؟ يتم اكتشاف أظافر كورونا بشكل متزايد حيث تتعافى الأظافر بعد الإصابة وتنمز تاركة خطًا واضحًا.

يمكن أن تحدث علامة أظافر كورونا بدون طفح جلدي ويبدو أنها لا تدل على وجود أي ضرر، وقد نشر البروفيسور صورة لما يشبه أظافر امرأة مع وجود أخاديد أفقية واضحة عليها.

تنمو أظافر الأصابع في دورات مدتها ستة أشهر تقريبًا، لذلك قد لا يلاحظ أي شخص مصاب بفيروس كورونا أي تغيير في مظهرها إلا بعد فترة من المرض.

ووفقًا لموقع Healthline على الويب، تسمى خطوط مثل هذه عبر الأظافر خطوط Beau وتتطور مع تعافي الجسم من العدوى.

يمكن أن تحدث نتيجة مرض يسبب ارتفاع درجة الحرارة، تشمل الأمثلة الحصبة والنكاف والحمى القرمزية، ويمكن أن تكون الخطوط ناتجة أيضًا عن أمراض جلدية مثل الأكزيما.

بالطبع، أحد أعراض الفيروس الشائعة هو ارتفاع درجة الحرارة، وفي بعض الأحيان يمكن ملاحظة الطفح الجلدي لدى مرضى كورونا.

وأشار إلى أن الخطوط يمكن أن تظهر بغض النظر عن الطفح الجلدي، وقال إنها تبدو غير ضارة، ومع ذلك يمكن أن تكون الخطوط ناتجة عن أشياء أخرى، مثل سوء التغذية.

ويمكن أن تكون التغييرات الأكثر دراماتيكية في شكل الأظافر ناجمة عن أمراض خطيرة مثل مرض الغدة الدرقية أو السكري أو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

وليس كل من أصيب بفيروس كورونا يمتلك هذه الخطوط - فهي مجرد احتمال.

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