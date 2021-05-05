أخبار التوك شو| لجنة مكافحة كورونا تناشد المواطنين بسرعة التسجيل لتلقي اللقاح.. وأعراض الإصابة به لدى الأطفال

تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات المهمة، خلال الساعات الماضية، نرصد في التقرير التالي أبرز تلك الموضوعات.



أحمد موسى : حصلت على الجرعة الثانية من لقاح كورونا اليوم.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى أن هناك تحركا من منظمة الصحة العالمية مؤكدا أنه رسميا قامت المنظمة بإجازة استخدام لقاح سينوفارم ضد كورونا .

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد أن هذا اللقاح موجود حاليا في 42 دولة إضافة إلى أن مصر ستقوم بتصنيع لقاح سينوفاك وموجود في 22 دولة.



اللجنة العلمية لكورونا تناشد المواطنين بسرعة التسجيل لتلقي لقاح كورونا..فيديو

قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لـ مكافحة كورونا أن الإجراءات الاحترازية هامة مؤكدا انها هي طوق الأمان والوقاية مع الحصول ىعلى اللقاح .

وأضاف حسني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد أنه لا نقبل أن يحدث وفيات على الرغم من وجود أعداد ولكن مقارنة بأرقام الوفيات النسبة بسيطة.

فتح باب التبرع للمبادرة الرئاسية حياة كريمة .. تفاصيل

أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن فتح باب التبرع في المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وذلك حرصا على مشاركة المواطنين في المبادرة ، والتي تسعي لتغيير حياة اكثر من نصف سكان مصر وتوفير "حياة كريمة" لهم ، حيث تم فتح باب التبرع من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالمبادرة " https://donation.hayakarima.com " عن طريق الحساب البنكي الخاص بالمبادرة ، وذالك تسهيلا على المواطنين للتبرع عن طريق الانترنت من اماكن تواجدهم من داخل مصر وخارجها ، ويأتي ذلك حرصا على سلامتهم في ظل جائحة كورونا ومنحهم فرصة المشاركة في المبادرة ، كما خصصت " مبادرة حياة كريمة " رقما لتلقي التبرعات عبر الرسائل القصيرة وذلك عبر رقم " 9509" من التليفون المحمول وقيمتها خمسة جنيهات .

أعراض الإصابة بفيروس كورونا لدى الأطفال .. فيديو

قال عبدالهادي مصباح ، استشاري مناعة ، إن الأطفال أصبحوا معرضين للإصابة بفيروس كورونا خاصة أن أعراض الفيروس لكم تكن معلومة جيدا ، موضحاً أن الإحصائيات حول العالم تشير إلى أنه حوالي 8.5% من إجمالي الأطفال أصيبوا وهذه نسبة كبيرة.



تابع عبدالهادى مصباح ، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "اليوم" المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن هناك دراسة من إسرائيل تشير إلي أن 43 % من الأطفال يصابون بالكورونا ولكن الأعراض لا تكن بنفس الخطورة التى يتعرض لها الكبار ، معقباً أن الخطورة تزداد على الأطفال إذا كان لديها أى مرض رئوى مثل الربو أو الحساسية وخلافه.

عقب إنتهاء الاجازات.. بدء تلقى طلبات رخص البناء في 27 مركزا ومدينة

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن بدء التطبيق التجريبيى لمنظومة التراخيص والإشتراطات البنائية الجديدة ب 27 مركزاً ومدينة بالمحافظات المختلفة.

وقالت دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، إن المنظومة الجديدة ستسهل على المواطنين فى الوقت والسرعة في الأداء، لأن عدم تعامل المواطن مع العنصر البشرى أو الموظفين سيسهل عليه الإجراءات، لافتة إلى أن المواطن سيقوم بتقديم أوراقه للمركز التكنولوجى ويتم إبلاغه بموعد استلام الرخصة.

المفتي: أي طاعة مُنع عنها المسلم لظروف قهرية يجزى عليها.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أن أي طاعة اعتاد عليها المسلم ومنع منها لظروف قهرية كوباء كورونا يجزى عليها كأنه أداها.

وأضاف علام خلال لقاء له لبرنامج كتب عليكم الصيام عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي حمدي رزق أن حديث السيدة عائشة عن ألـ 8 ركعات التي كان يصليها النبي المقصود بها صلاة التهجد وليس التراويح.

رامز جلال يسخر من نجم الزمالك: أنا فشيت غليلي فيك

ضرب الفنان رامز جلال، اللاعب محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى نادي الزمالك، في المنطقة الخلفية بـ طلقات السلاح اللعبة، وهو ما جعل الأخير يتألم.

وقال رامز : " أنا فشيت غاليلي فى جنش بالضرب ده".



اللجنة العلمية لكورونا تناشد المواطنين بسرعة التسجيل لتلقي لقاح كورونا..فيديو

قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لـ مكافحة كورونا أن الإجراءات الاحترازية هامة مؤكدا انها هي طوق الأمان والوقاية مع الحصول ىعلى اللقاح .

وأضاف حسني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد أنه لا نقبل أن يحدث وفيات على الرغم من وجود أعداد ولكن مقارنة بأرقام الوفيات النسبة بسيطة.

الحقيقة الوحيدة فى حياتنا .. إدوارد: نفسى أموت فجأة .. فيديو



حل الفنان إدوارد ضيفا مع الإعلامى "أحمد سالم" فى برنامج "لحظات جريئة" المذاع على قناة "القاهرة و الناس ".



قال "إدوارد"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد سالم، إنه لا يخاف من الموت ،معقبا:" "الحقيقة الوحيدة إللى فى حياتنا".

ريهام سعيد: لو جوزي فكر يتجوز عليا هأقتله.. فيديو

وجهت المخرجة إيناس الدغيدي سؤالا لـ الإعلامية ريهام سعيد، قائلة :" ليه الناس ربطت بين كلامك اللي قولتي فيه اللي عايز يتجوز اتنين هو حر والدنيا دوارة، هل كنتي تقصدي الفنانة درة ".

وقالت ريهام سعيد، :" مقلتش التصريح ده خالص وهناك حسابات مزيفة على السوشيال ميديا".



عمر كمال: ربنا رحيم أوى وهيغفر لى لما أقف قدامه.. فيديو

كشف مطرب المهرجانات عمر كمال، عن تفاصيل حياته وخوفه من الموت في بعض الأحيان .

قال "كمال "، خلال لقائه مع الإعلامى أحمد سالم فى برنامج "لحظات جريئة" المذاع على قناة" القاهرة و الناس "، إن الله أرحم بكثير من الفكرة التى أعطاها البعض لنا و إذا وقف أمام الله و تكلم معه سيتجاوز أشياء فعلها.