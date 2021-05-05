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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللجنة العلمية لكورونا تناشد المواطنين بسرعة التسجيل لتلقي لقاح كورونا..فيديو

الدكتور حسام حسنى
الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا

قال  الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية  لـ مكافحة كورونا أن الإجراءات الاحترازية هامة  مؤكدا انها هي طوق الأمان والوقاية مع  الحصول ىعلى اللقاح .

 

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وأضاف حسني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد أنه لا نقبل أن يحدث وفيات على الرغم من وجود أعداد ولكن مقارنة بأرقام الوفيات النسبة بسيطة.

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أنه يجب أن نوصل لمصر ببر الامان ونتمنى ألا يدخل أحد من اهالينا الى المستشفى مناشدا  المصريين سرعة التسجيل لتلقى لقاح كورونا أيا كان اسمه.

وأشار حسني إلى أنه لا صحة على الإطلاق بأن لقاح استرازينيكا يسبب جلطات مؤكدا أن معدل الإصابة أن حدثت هي 5 من كل مليون. 

 

 

 

 


 

الإجراءات الاحترازية كورونا أسترازينيكا الإعلامي أحمد موسى تلقي لقاح كورونا

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