ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ربنا يرحمها ويصبر أهلها...إدورد ينعي أحلام الجريتلي

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:15 ص
صدى البلد
Advertisements
مصطفى كرم

نعى الفنان إدورد، الفنانة الراحله احلام الجريتلي التي توفيت مساء  امس عن عمر يناهز 70 عاما

‬‏‪ونشر إدوارد عبر حسابه بإنستجرام صورة للراحة وعلق عليها قائلا " ‏‪ربنا يرحمها ويصبر أهلها وداعا الفنانة القديرة #أحلام_الجريتلي

وتوفيت الفنانة أحلام الجريتلي، عن عمر يناهز 70 عامًا، وستقام الجنازة من منزل العائلة بالعباسية اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر.

وحرصت نقابة المهن التمثيلية‬ على نعى الراحلة، وكتبت عبر صفحتها بموقع فيسبوك "رحم الله الفقيدة والهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

أحلام الجريتلي ممثلة مصرية من أصول شركسية، شاركت في الكثير من المسلسلات، ومنها "من أطلق الرصاص على هند علام، السندريلا، الفتوة، البرنس" وغيرها، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2" مع هشام ماجد وشيكو".

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مفاجأة غير متوقعة من عروسين لأصدقائهما في حفل الزفاف| فيديو

بعد خيانته.. فتاة تنتقم من حبيبها وتفضح خداعه بطريقة غريبة | صور

أشبه بعربيات التصادم.. شاهد اصطدام 30 سيارة ببعضها على طريق سريع| صور