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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم وهمي .. إيران تنشر فيديو لتفجير الحرس الثوري مبنى الكابيتول الأمريكي

صدى البلد

نشرت إيران مقطع فيديو يصور هجومًا وهميًا لجيشها يفجر مبنى الكابيتول الأمريكي، وسط استمرار المحادثات بشأن إحياء الاتفاق نووي بين واشنطن وطهران.

وبحسب "نيوز ويك" الأمريكية، ظهر الفيديو على التلفزيون الإيراني الذي تسيطر عليه الدولة قبل أن يلقي مرشد إيران، علي خامنئي، خطابًا يوم الأحد.

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وأشاد خامنئي في حديثه بفيلق القدس التابع لقوات الحرس الثوري الإيراني الذي نفذ عمليات ضد الولايات المتحدة وقتل زعيمه قاسم سليماني في غارة نفذتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بطائرة مسيرة.

كما ظهرت لقطات الهجوم الوهمي في نفس اليوم الذي أعلن فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الولايات المتحدة خسرت "حربها الاقتصادية" ضد بلاده، قائلاً إن العقوبات ضد طهران على وشك "الإبادة"، ويرسم خطابه صورة قاتمة. من أجل احتمال توصل البلدين إلى اتفاق متبادل بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

ورد السناتور الجمهوري بات تومي من ولاية بنسلفانيا عبر تغريدة على مقطع فيديو للهجوم المزيف ، بالإضافة إلى مقطع فيديو آخر سُرب الأسبوع الماضي لوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف وهو يقدم تشخيصًا قاتمًا لعلاقات بلاده مع الولايات المتحدة.

وكتب تومي في تغريدة: "الأسبوع الماضي، اعترف كبير الدبلوماسيين الإيرانيين بأن الحرس الثوري الإيراني هو من يتخذ القرارات في طهران".

وأضاف تومي: "الآن، تصدر إيران مقطع فيديو مزيفًا لـ [الحرس الثوري] وهو يفجر مبنى الكابيتول. يجب أن تكون أولوية إدارة بايدن هي ضمان عدم تمكن إيران من تنفيذ مثل هذا الهجوم، وليس الاستسلام عن طريق إزالة العقوبات.

ايران الحرس الثوري مبنى الكابيتول الاتفاق النووي بايدن

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