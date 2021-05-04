بيقدموا شيشة.. مرافق الجيزة تغلق 3 كافيهات لفنانين بالشمع الأحمر

شنت مباحث المرافق بالجيزة حملات أمنية مكبرة استهدفت التفيش على المخالفة لقرار مجلس الوزراء بمنطقتي الدقي والعجوزة.

وتمكنت الحملات التي قادها المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث مرافق الجيزة في إغلاق كافيهات ل 3 فنانين بشارع عبد المنعم رياض بالدقي



وحرزت القوات كمية كبيرة من "الشيشة" تم العثور عليها داخل الكافيهات الثلاثة ما يخالف قرار مجلس الوزراء بعدم تقديم الشيشة ضمن الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وتم تشميع الكافيهات الثلاثة بالشمع الأحمر.

تحرر المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيق.



كان أعلن الدكتور مصظفى مدبولي رئيس الوزراء، بإستمرار قرار حظر تقديم "الشيشة" في المقاهي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس ‫كورونا، باعتبارها مصدرًا لنقل العدوى.



وتواصل الأجهزة الأمنية والتنفيذية شن الحملات الرقابية على المقاهي والكافيهات، للتأكد من التزام القائمين عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وقرر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين لإجراءات مواجهة كورونا بعد استيفاء إجراءاتها من يوم الأحد الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الإحترازية بمنتهى الشدة والحزم.

وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

كما كلف رئيس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50 في المئة في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الإتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع ، وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.

وفيما يتعلق بدور المناسبات، فقد تم التوجيه بأنه فيما يتعلق بالدور التي يثبت مخالفتها وهي تتبع جهات في الدولة، فسيتم إحالة المسؤولين فيها للتحقيق الفوري، وفي حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.