أحمد موسى : لا أحد يتدخل في الشأن الداخلى المصري لأنه خط أحمر.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى إن التصريحات الصادرة عن تركيا كانت تتدخل فى الشأن الداخلى المصري ولكن على الرغم من ذلك كل المسئولين الأتراك يتحدثون بإيجابية عن مصر .

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد أنه تم تحويل اسم الإخوان لجماعة "الإحياء والتجديد" مشيرا إلى أن مصطفى مشهور كتبوا كتاب عن ثوابت الجماعة بانه من يغير اسم الجماعة لا يبقى من الإخوان.

وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي أنه لا أحد يتدخل في الشأن الداخلى المصري لأنه خط أحمر متمنىا أن تكون تلك الزيارة تصويب لخطابها مع مصر .

وأشار موسى إلى أن تركيا لا بد أن ت

خرج من ليبيا ولن يسمح أى شخص عاقل بالتواجد\التركي في ليبيا وهناك سيادة للدولة الليببية مؤكدا أن الملف الليبي سيكون على رأس الأولويات.