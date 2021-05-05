أكلات سحور رمضان ..عدس مدمس بالبصل الأخضر وجبنة بالطماطم وكرات بطاطس بالخضار

هنتسحر إيه النهارده؟.. تقع السيدات في حيرة شديدة عند التفكير فى اختيار أكلات سحور رمضان تجمع بين المذاق الشهي والقيمة الغذائية العالية وتمنع الشعور بالعطش.



ونعرض لكم يوميا، قائمة أكلات سحور رمضان، بمذاق مختلف وغير تقليدي، وتتضمن قائمة اليوم، الأكلات الآتية: عدس مدمس بالبصل الأخضر وجبنة بالطماطم وكرات بطاطس بالخضار.

طريقة عمل عدس مدمس بالبصل الأخضر



يعد العدس المدمس من أكثر أكلات سحور رمضان السريعة حيث يستغرق وقتا أقل بكثير من الفول المدمس كما أنه يعد كسر للروتين اليومي في السحور، لذا نقدم لكى طريقة تحضيره بمذاق مميز للشيف شربيني

مقادير عدس مدمس بالبصل الأخضر

عدس مدمس

ملح وفلفل

كمون

بصل أخضر جوليين

كزبرة خضراء مفرية

ثوم مفروم

زيت الزيتون

طريقة عمل عدس مدمس بالبصل الأخضر

* يسخن زيت الزيتون على النار ثم تضاف الكزبرة مع التقليب و يضاف البصل الأخضر ويقلب حتى يذبل ثم يضاف الثوم

* يضاف العدس المدمس ثم يضاف الكمون و يغرف ويرش زيت الزيتون على الوجه

طريقة عمل جبنة بالطماطم

تعد الجبنة بالبطيخ من أكثر أكلات سحور رمضان المنتشرة بشكل خاص في الصيف، ونقدمها لكم بطريقة الشيف شربيني.

مقادير سلطة جبنة بالبطيخ

مقادير جبنة بالطماطم

جبنة قريش

طماطم

خيار

فلفل حار

شبت

كمون

بقدونس

ملح – فلفل

زيت زيتون

طريقة عمل جبنة بالطماطم

* اهرسي الجبن باستخدام شوكة وقطعي الطماطم قطع صغيرة

* اضيفيها للجبنة ثم اضيفي الزيت والخيار المقطع مكعبات والفلفل الحار واخلطيهم جيدا ثم اضيفي الكمون واضيفي الشبت والبقدوني المفروم قلبيها جيدا ثم قدميها

طريقة عمل كرات البطاطس بالخضار

تعد كرات البطاطس بالخضار من أكلات سحور رمضان غير التقليدية ونقدمها لكم بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى.

مقادير كرات البطاطس بالخضار

بطاطس مسلوقة مهروسة

جزر

فلفل الوان

ثوم

بسلة

كوسة

بيض

ملح

فلفل أسود

كمون

بقسماط زيت

طريقة عمل كرات البطاطس بالخضار

* شوحي الجزر والكوسة والفلفل الالوان في الزيت و تبليه بالملح والفلفل والثوم والكمون

* افرمي كل الخضار ثم ضيفي البطاطس المهروسة ثم ضيفي قليل من الدقيق لسهولة التشكل

* شكليها وضعيها في البيض ثم البقسماط ثم اقليها في الزيت وقدميها ساخنة