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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد إمام يشارك فيديو من مسلسل النمر.. والجمهور: أحلى وأقوى عمل

محمد إمام
محمد إمام

نشر الفنان محمد إمام، مقطع فيديو قصير، له، من مسلسله الرمضاني “النمر”، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر “إنستجرام”.

وتفاعل عدد كبير من متابعي محمد إمام، مع الفيديو الذي نشره، وجاءت التعليقات كالآتي: أيًّا كُنت.. هوجان.. نمر.. نوح.. عبد الله.. نحن نحبك، والله أحلى وأقوى مسلسل، الحلقة كانت جامدة أوي".
 

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.


وتلقى الفنان محمد عادل إمام، إشادات واسعة، في رمضان من العام الماضي، بعد مشاركته في مسلسل هوجان، والذي تدور أحداثه حول تورط الشاب هوجان ذي القدرات الخارقة في مقتل سليمان؛ دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان بجعله حارسا شخصيا له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لكي تتزوجه.

محمد امام هنا الزاهد مسلسل النمر

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