موعد نهاية كورونا ووفاة تفجع الوسط الفني .. خبير أبراج يتوقع الوضع في مصر خلال الأشهر القادمة

لاحقت مصر العديد من الأزمات خلال الشهور الأولى من العام الجاري 2021، مثل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووقوع العديد من حوادث القطارات المتتالية، ولكن بحسب علم الفلك فإنه من المتوقع أن يكون النصف الثاني من عام 2021 أفضل حالا من الشهور السابقة.

كشف خبير الأبراج محمد صبحي لـ «صدى البلد» توقعاته للأشهر الستة القادمة في مصر، والتي ستكون مختلفة عن الأشهر السابقة، حيث ستشهد الكثير من الإنجازات سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي.

وأطلق صبحي على الأشهر الستة القادمة « مرحلة جني ثمار الإصلاحات »، وكذلك ستكون موعد ظهور نتائج خطة التطوير التي تمر بها مصر حاليا، واستكمالا للوضع السياسي وأزمة « سد النهضة »، قال خبير الأبراج: "لن نستبق الاحداث، ولكن إرادة مصر سـتُنفذ".



ومن المتوقع أن تحقق البورصة المصرية نجاحا ملحوظا، خاصة للكثير من رجال الأعمال، والتي بدورها ستعود بالنفع لمصر، أما عن موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر، فقال المتخصص في علم الفلك: "الرئيس السيسي صاحب الدور الأساسي في بداية أزمة انتهاء كورونا مع جهود الحكومة المصرية".

وأضاف محمد صبحي أنه على الرغم من أن تنبؤات علم الفلك في مصلحة مصر إلا أنه ستقع محاولة لعدم الاستقرار ولكن ستنتهي بنجاح الامن المصري، والذي سيكون صيدا ثمينا، فضلا عن عودة مصر تحت الأضواء العالمية بعد نجاح موكب المومياوات الملكية، سـ تثير مصر اهتمام العالم من خلال اكتشاف أثري جديد، كما قال.



وأشار إلى أنه على مستوى الوسط الفني في مصر، فإنه سيشهد العديد من الأحزان، منها انفصال ثنائي شهير ومحبوب في الوسط الفني، وكذلك فقد المجال لأحد رموزه بحالة وفاة سـ تكون سببا في حزن الجميع.