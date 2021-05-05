تحت عنوان "رسالة إلى من يهمه الأمر.. وناقوس خطر" .. عبد الرازق توفيق يحذر من فتنة كروية

حذر الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق من إشعال فتنة كروية في الدوري المصري هذا الموسم.

وجاء جزء من مقال الكاتب عبدالرازق توفيق الذي سينشر اليوم في الجمهورية: “الفتنة فى الوسط الرياضى تستعر.. وروائح الفساد والمجاملات والكيل بمكيالين تفوح.. الحرس القديم يعود للمشهد الكروى .. نفس القرارات والعقوبات واللوائح.. التفصيل على مقاس فريق بعينه.. إعلام رياضي.. يساهم فى إشعال النيران.. مذيعون وإعلاميون يعملون كمتحدثين رسميين باسم أندية كانوا يلعبون بها وينتمون لها.. الخطر قادم إذا لم ننتبه «الحكام كارثة» أهداف وقرارات و«فار» ووقت بدل ضائع بالإهداء.. والأحكام حسب لون الفانلة.”.

وأراد الكاتب الصحفي إرسال رسالة لوزير الرياضة قائلا: "دعوة مخلصة من القلب إلى وزير الشباب والرياضة بضبط المنظومة.. فالموضوع يتعلق بعشرات الملايين من الجماهير والمشجعين.. ولا يمكن السماح لأحمد مجاهد بأن يدير ويحكم تحت مظلة وزعم دولة «الفيفا».. فالأمر يتعلق باستقرار الدولة وأمنها ولا يمكن أن يترك الحبل على الغارب.. لجيل أساء كثيرا لمصر والمصريين.. وهاتوا ملفات العقود الماضية.



