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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعد سمير: زعلت لما أحمد فتحي مشي من الأهلي.. وهذا موقفي من رمضان صبحي

سعد سمير
سعد سمير

حل سعد سمير لاعب النادي الأهلي، ضيفا على  الفنانة رزان مغربي والإعلامي  مهيب عبد الهادي في برنامج " مهيب ورزان في رمضان " المذاع على قناة " إم بي سي مصر ".

 

 

وقال سعد سمير:" زعلت إن أحمد فتحي مشي من النادي الأهلي.. فتحي نجم كبير وكنا نتمنى ان يستمر في النادي الاهلي ".

 


وأضاف :"  خلال فترة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز لم أكن متواجدا في مصر وكنت مصابا ومتواجدا في ألمانيا ".

 

وتابع سعد سمير :"  في مثل تلك الأمور  كل واحد بيكون حابب الاحتفاظ برأيه وأتمنى  لـ  رمضان صبحي التوفيق في المستقبل  ويقدم حاجات كويسة ".

سعد سمير رمضان صبحي بيراميدز الأهلى مهيب ورزان في رمضان

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