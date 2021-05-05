سعد سمير: زعلت لما أحمد فتحي مشي من الأهلي.. وهذا موقفي من رمضان صبحي

حل سعد سمير لاعب النادي الأهلي، ضيفا على الفنانة رزان مغربي والإعلامي مهيب عبد الهادي في برنامج " مهيب ورزان في رمضان " المذاع على قناة " إم بي سي مصر ".

وقال سعد سمير:" زعلت إن أحمد فتحي مشي من النادي الأهلي.. فتحي نجم كبير وكنا نتمنى ان يستمر في النادي الاهلي ".



وأضاف :" خلال فترة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز لم أكن متواجدا في مصر وكنت مصابا ومتواجدا في ألمانيا ".

وتابع سعد سمير :" في مثل تلك الأمور كل واحد بيكون حابب الاحتفاظ برأيه وأتمنى لـ رمضان صبحي التوفيق في المستقبل ويقدم حاجات كويسة ".