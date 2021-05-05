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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء السوداني: حديث الرئيس السيسي عن سد النهضة يعبر عن خطورة الأزمة

عبدالله حمدوك
عبدالله حمدوك

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أن قضية سد النهضة العالقة بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا خطيرة جدًا.

 

وقال حمدوك في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر عن خطورة قضية سد النهضة، لأنها متعلقة بأمن ملايين الأشخاص في السودان ومصر".

 

وأضاف : "نود من بقية العالم أن يتفهم خطورة الوضع الحالي وأن المسائل المتعلقة بسد النهضة يسهل حلها في بضعة أسابيع ونعتقد أنه يمكن حل تلك الأزمة وفقًا للقانون الدولي".

 

وتابع: "لقد اقترحنا منذ البداية الحل الأفريقي لسد النهضة ونحترم وساطة الاتحاد الأفريقي ولكننا نتطلع إلى انخراط مراقبين آخرين كوسطاء للوصول لحل بشأن سد النهضة".

 

وحول النزاع الحدودي مع إثيوبيا، قال حمدوك إن المناطق الحدودية بين البلدين محددة ومحسومة منذ معاهدة 1902، ومن غير المفهوم أنها مازالت محل خلاف".

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