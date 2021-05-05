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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل الطاووس الحلقة 23 .. توفيق يقع في غرام أمنية

مسلسل الطاووس
مسلسل الطاووس

شهدت الحلقة الـ 23 من مسلسل “الطاووس” العديد من الأحداث المشوقة حيث استطاع المحامي كمال الاسطول اثبات ان طارق المنزلاوي “أحد المغتصبين” يبيع المخدرات.

 

كما قام طارق بمواجهة والدته “رانيا محمود ياسين” والتي تعمل مذيعة قائلا لها انها تدافع عنه من اجل اسمها فقط وليس خوفا عليه.

 

وتمكن الحب والاعجاب الشديد من توفيق مساعد المحامي كمال، الذي وقع في غرام امنية “سهر الصايغ”.

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يذكر أن يُعرض المسلسل على قناة صدى البلد 2، الساعة 10 مساء، ثم يتم الإعادة الأولى 2 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 10 صباحاً ، وعلى قناة صدى دراما الساعة 1 صباحاً، والإعادة الأولى الساعة 5 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 4 عصراً .

«الطاووس» من بطولة جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، وهبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل الطاووس الطاووس محمود ياسين سهر الصايغ رانيا محمود ياسين جمال سليمان

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