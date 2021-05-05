عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار ملك البحرين: مصر قادمة في كل مجال وعلى كل صعيد

مستشار ملك البحرين
مستشار ملك البحرين خالد بن أحمد آل خليفة

أشاد مستشار ملك مملكة البحرين للشؤون الدبلوماسية، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، بتطوير ممشى كورنيش النيل في القاهرة.
 

وقال الشيخ خالد بن أحمد، في تغريدة على تويتر: "انتبه أيها العالم.. مصر قادمة في كل مجال وعلى كل صعيد.. الله يحفظ حبيبتنا أم الدنيا".
 

وأعاد مستشار ملك البحرين، نشر تغريدة، تشيد بما وصل إليه ممشى أهل مصر، على كورنيش النيل.
 

نزهة عالمية .. شاهد | أعمال إنشاء ممشي أهل مصر علي كورنيش النيل

نهر النيل يبتلع الهاربين من حرارة الجو في نهار رمضان بقنا

فيما أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إعجابهم، بما وصل إليه ممشى أهل مصر على الكورنيش، حيث يضم منطقة مخصصة، واستراحات في أماكن متفرقة، مع جراج للسيارات.
 

ويهدف المشروع في مجمله، إلى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، والمساحات المفتوحة للتنزه والترويح عن النفس، فضلا عن توفير مناطق جذب سياحي، وتجميل الواجهة النيلية.

البحرين خالد بن أحمد خالد آل خليفة كورنيش النيل ممشى أهل مصر الكورنيش النيل

موضوعات متعلقة

الداخلية تكشف حقيقة حريق كورنيش النيل بالزمالك

كورنيش ومتنزهات قنا تغلق أبوابها فى وجه المواطنين خلال شم النسيم

نزهة عالمية .. شاهد | أعمال إنشاء ممشي أهل مصر علي كورنيش النيل

ترشيحاتنا

دعاء يوم الثالث والعشرين من رمضان

خالد الغندور يستفز الأهلي: هقعد في البيت لو جبتم حكام أجانب لمبارياتكم المقبلة

بالسجن وغرامة 100 ألف جنيه.. كيف حمى القانون المريض النفسي من الخطر؟

مقتل مدني وإصابة 6 آخرين في قصف إسرائيلي على سوريا

رامي رضوان يدعو بالشفاء لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

موعد نهاية كورونا ووفاة تفجع الوسط الفني .. خبير أبراج يتوقع الوضع في مصر خلال الأشهر القادمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدفة غريبة.. وفاة فنان لحظة عرض مشهد موته خلال مسلسل عاشور العاشر .. تفاصيل

موعد نهاية كورونا ووفاة تفجع الوسط الفني .. خبير أبراج يتوقع الوضع في مصر خلال الأشهر القادمة

شاب ينقذ فتاة من براثن 4 ذئاب حاولوا خطفها واغتصابها بحدائق المعادى..صور

ولي العهد السعودي يتخذ قراراً عسكرياً جديداً

أقل مدة لإحياء ليلة القدر .. عبادتان في 5 دقائق تفوز بها بأجر ألف شهر

موسى وحلاوتهم.. أول تعليق من أحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

دعاء يوم الثالث والعشرين من رمضان

أجرت عدة عمليات جراحية .. تدهور الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

شاهد.. السعودية تستبدل كلمة "للمسلمين فقط" على اللوحات الإرشادية لدخول المدينة المنورة|صور

أظافر كورونا.. علامة هامة تدل على إصابتك بالفيروس من قبل | صور

رغم أنها علامة على السعادة.. 6 طرق للتخلص من التجاعيد حول الفم

فيديو

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

فيديوجراف.. مزعجة قوي .. منة عرفة تستفز الجمهور في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ