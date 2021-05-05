مستشار ملك البحرين: مصر قادمة في كل مجال وعلى كل صعيد

أشاد مستشار ملك مملكة البحرين للشؤون الدبلوماسية، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، بتطوير ممشى كورنيش النيل في القاهرة.



وقال الشيخ خالد بن أحمد، في تغريدة على تويتر: "انتبه أيها العالم.. مصر قادمة في كل مجال وعلى كل صعيد.. الله يحفظ حبيبتنا أم الدنيا".



وأعاد مستشار ملك البحرين، نشر تغريدة، تشيد بما وصل إليه ممشى أهل مصر، على كورنيش النيل.



فيما أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إعجابهم، بما وصل إليه ممشى أهل مصر على الكورنيش، حيث يضم منطقة مخصصة، واستراحات في أماكن متفرقة، مع جراج للسيارات.



ويهدف المشروع في مجمله، إلى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، والمساحات المفتوحة للتنزه والترويح عن النفس، فضلا عن توفير مناطق جذب سياحي، وتجميل الواجهة النيلية.