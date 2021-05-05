الصاروخ الذي أطلقته الصين يصدم الأرض خلال أيام.. والبنتاجون يتحرك| شاهد

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إنها تتتعقب مسار الصاروخ الصيني "لونج مارش 5 بي" الذي أطلقته الصين، الخميس، وبات خارج نطاق السيطرة، خلال دورانه حول الأرض، ومن الممكن أن يسقط على سطحها خلال الأيام القليلة القادمة.



وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، مايك هوارد، أن قيادة الفضاء الأمريكية، تتوقع أن الصاروخ الصيني قد يدخل الفضاء الجوي يوم 8 مايو الجاري، وسط مخاوف من سقوط حطامه على منطقة مأهولة، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.







وأوضح هوارد، في بيان، أنه لا يمكن تحديد نقطة الدخول الدقيقة للصاروخ، إلى الغلاف الجوي للأرض؛ إلا عقب ساعات من عودته، مشيرا إلى أن سرب مراقبة الفضاء الثامن عشر، سيوفر تحديثات يومية حول موقع الصاروخ.



ويوم الخميس، أطلقت الصين صاروخها؛ ليحمل أول وحدة من محطة فضائية جديدة تقوم بكين بتشييدها في الفضاء، ويشكل الصاروخ- البالغ وزنه 21 طنا- المنصة الأساسية لصاروخ "لونج مارش 5 بي" الصيني.



وفي حين أن معظم حطام الصاروخ الفضائي الصيني تحترق في الغلاف الجوي؛ لكن حجم الصاروخ الضخم أثار مخاوف من أن أجزاء كبيرة يمكن أن تعود إلى الداخل، وتتسبب في أضرار؛ إذا أصابت مناطق مأهولة".



من جهته، قال عالم الفلك الذي يعمل على تتبع الأجسام التي تدور حول الأرض، جوناثان ماكدويل، إن: خطر حدوث بعض الضرر أو أن يصيب حطام الصاروخ شخص ما؛ هو خطر ضئيل للغاية، لكن لا يمكن إهماله ويمكن للأمر أن يحدث".

وأشار إلى أن تحديد المكان الذي يمكن أن يتجه فيه الحطام يكاد يكون مستحيلًا في هذه المرحلة بسبب السرعة التي يتحرك بها الصاروخ الصيني.

بينما أشارت تقارير إعلامية إلى أن حطام الصاروخ بعد احتراقه في الغلاف الجوي، قد يسقط في المحيطات التي تغطي معظم سطح الأرض، لكنه لا يزال يشكل تهديدا للمناطق المأهولة بالبشر.

وسبق أن أطلقت الصين، الوحدة الرئيسية لأول محطة فضاء دائمة لها والتي ستستضيف رواد فضاء على المدى الطويل، في أحدث نجاح لبرنامج بكين الفضائي التي تأمل في أن تعمل محطة الفضاء الصينية بكامل طاقتها بحلول نهاية 2022.

ولم تعلق الصين بشكل رسمي على فقدان صاروخها الفضائي، وسط اهتمام إعلامي واسع وجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول احتمالية سقوط حطام الصاروخ على إحدى المدن، وتسببه في أضرار للسكان.



في السياق ذاته، نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن رئيس الجمعية الفلكية السورية، الدكتور محمد العصيري قوله: "سيتم مرور هذا الجرم المحترق فوق سماء سوريا من الجهة الجنوبية الغربية إلى الشمالية الشرقية وقد نرى كتلة نارية ملتهبة في السماء، وسنعمل في الجمعية الفلكية السورية لتصويره ومعرفة مساره بالتعاون مع الاتحاد الدولي للفلك والجهات العلمية في العالم".



وقلل العصيري من احتمال سقوط أجزاء من هذا الصاروخ فوق الأراضي السورية، مشيرا إلى أن "مسار وزاوية سقوط الصاروخ ستتحدد بدقة في الساعات القادمة من صباح اليوم حيث من المتوقع مشاهدته في المواقيت التالية: (12:45 - 2:15 - 3:15- 5:24) من فجر اليوم الأربعاء 5 مايو".



وتابع "تم تحديد عدة نقاط لسقوطه لكن سوريا، ليست إحداها، لكن ذلك يبقى ضمن توقعات غير دقيقة، وستتضح الأمور أكثر في الساعات القليلة القادمة، حيث ستتم معرفة الزاوية التي سيسقط فيها الصاروخ المحترق، أو يعبر فيها إلى الغلاف الجوي، وبالتالي سيتم تحديد أماكن سقوطه".



وأضاف أن “الجمعية الفلكية السورية تتواصل مع الجهات العلمية في العالم؛ لرصد ومعرفة مسار الصاروخ المحترق، للتأكد من أنه لن يسقط فوق أي بقعة من الأراضي السورية”.

فيما تعمل وكالة الفضاء الصينية بكل ما في وسعها؛ لتفادي سقوط هذا الصاروخ فوق أي مكان مأهول أو حساس في العالم، منعا لأي كارثة قد تحدث نتيجة ذلك.