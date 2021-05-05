صحة سيناء: الكمامة أصبحت فرض عين الآن

شاركت مديرية الأوقاف بشمال سيناء، مديرية الصحة في مناشدتها للمواطنين مجددا بضرورة الالتزام بإجراءات كورونا وعدم الخروج إلا للضرورة والالتزام بالمنازل خلال هذه الفترة باعتبار أن الكمامة أصبحت فرض عين الآن وليس غدا.



وأكد الدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف والإعلام في لقاء مع فضيلة الشيخ حسين البنديري مدير عام الدعوة بشمال سيناء، بتوجيهات من الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية. الصحة على خطورة الموجة الثالثة ومدى شراسة فيروس كورونا المتحور، وأن ذلك يستوجب التحذير لكل الأهل والأصدقاء من خطورة هذه المرحلة وان الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية أصبح فرض عين الآن وليس غدا ،.



وأشار الشيخ حسين الى أهمية تضافر الجهود في هذه المرحلة .وأكد على مشاركة ائمة المساجد بنشر التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ، وأهمية المبادرة من المواطنين في التسجيل للحصول على التطعيم ضد كورونا من خلال الدخول على الموقع الإلكترونى : www.egcovac.mohp.gov.eg أو زيارة مركز اللقاح ضد كورونا بمستشفى العريش العام ، ونوه الى فتوى الأزهر الشريف بامكان التطعيم ضد كورونا وقت الصيام وأن أخذ لقاح كوفيد-19 لا يُفسد الصيام .. حيث تُعطى اللقاحات عن طريق الحقن العضلى وليس عن طريق منفذ طبيعى كالفم أو الأنف.



وقال فتحي عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة أن فرق التواصل المجتمعي ستعمل جنباا الي جنب مع ائمة المساجد للتأكيد على أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامة وغسيل الأيدى المتكرر والتباعد الاجتماعى فى التصدى لفيروس كورونا .