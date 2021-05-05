عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة سيناء: الكمامة أصبحت فرض عين الآن

تنسيق بين الصحة والأوقاف
تنسيق بين الصحة والأوقاف في سيناء لتطبيق الإجراءات الاحترازي

شاركت مديرية الأوقاف بشمال سيناء، مديرية الصحة في  مناشدتها للمواطنين مجددا  بضرورة الالتزام بإجراءات كورونا وعدم الخروج إلا للضرورة  والالتزام بالمنازل خلال هذه الفترة باعتبار أن الكمامة أصبحت  فرض عين الآن وليس غدا.


وأكد الدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف والإعلام في لقاء مع فضيلة الشيخ حسين البنديري مدير عام الدعوة بشمال سيناء،  بتوجيهات من الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية. الصحة على خطورة الموجة الثالثة ومدى شراسة فيروس كورونا المتحور، وأن ذلك يستوجب التحذير لكل الأهل والأصدقاء من خطورة هذه المرحلة وان الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية أصبح فرض عين الآن وليس غدا ،.


وأشار  الشيخ حسين  الى أهمية  تضافر الجهود  في هذه المرحلة .وأكد على مشاركة ائمة المساجد  بنشر التوعية بأهمية  الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ، وأهمية المبادرة من  المواطنين في  التسجيل للحصول على التطعيم ضد كورونا من خلال الدخول على الموقع الإلكترونى : www.egcovac.mohp.gov.eg أو  زيارة مركز اللقاح ضد كورونا بمستشفى العريش العام ، ونوه الى فتوى الأزهر الشريف بامكان التطعيم ضد كورونا وقت الصيام وأن أخذ لقاح كوفيد-19 لا يُفسد الصيام .. حيث تُعطى اللقاحات عن طريق الحقن العضلى وليس عن طريق منفذ طبيعى كالفم أو الأنف.


وقال فتحي عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة أن فرق التواصل المجتمعي ستعمل جنباا الي جنب مع ائمة المساجد للتأكيد  على أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامة  وغسيل الأيدى المتكرر والتباعد الاجتماعى فى التصدى لفيروس كورونا .

سيناء بيئة خصبة لتكاثر العقارب والثعابين.. والأهالي برعوا فى علاج اللدغات بالبطاطس المشوية والقطع المعدنية

txt

تفعيل إجراءات الرقابة التموينية على أسواق شمال سيناء

كورونا الكمامة سيناء اخبار المحافظات آثار فيروس كورونا

ترشيحاتنا

من داخل غرفة العمليات .. شاهد شيما صابر تضع مولودها الأول

جراحة دقيقة بمستشفى قنا الجامعي تعيد تشكيل المجرى البولي لسيدة عشرينية

4 حالات لمحو الجزاءات التأديبية ضد الموظف فى قانون الخدمة المدنية

بعد الموافقة رسميا على انشائه .. ننشر أهداف المركز القومي لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي

بعد وصولها 42 درجة.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

موعد مباراة تشيلسي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصاروخ الذي أطلقته الصين يصدم الأرض خلال أيام.. والبنتاجون يتحرك| شاهد

تعرف على الارتفاعات المحددة في منظومة اشتراطات البناء الجديدة

التصرف الشرعي لمن شك في عدد ركعات الصلاة .. لجنة الفتوى تكشف عنه

الصاروخ الذي أطلقته الصين يهدد كوكب الأرض.. موقع سقوطه مجهول| شاهد

كورونا يفتك بالبلاد.. الهند تسجل 382 ألف إصابة و3780 وفاة خلال 24 ساعة

السعودية.. مجلس الوزراء يصدر قرارات عاجلة

موسى وحلاوتهم.. أول تعليق من أحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

شاب ينقذ فتاة من براثن 4 ذئاب حاولوا خطفها واغتصابها بحدائق المعادى..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

شاهد.. السعودية تستبدل كلمة "للمسلمين فقط" على اللوحات الإرشادية لدخول المدينة المنورة|صور

أظافر كورونا.. علامة هامة تدل على إصابتك بالفيروس من قبل | صور

فيديو

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

فيديوجراف.. مزعجة قوي .. منة عرفة تستفز الجمهور في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ