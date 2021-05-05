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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات سوزوكي الجديدة

سوزوكي تدشن سيارة جديدة مستوحاة من الدراجات النارية.. صور

سيارة سوزوكي الجديدة
سيارة سوزوكي الجديدة

تستعد شركة سوزوكي هذة الفترة لمرحلة تحول شاملة في توجه الشركة بعد استقالة رئيس مجلس إدارتها السابق أوسامو سوزوكي بعد أربعة عقود في منصبه، والهدف هو تنشيط الحضور العالمي للعلامة وصورتها أمام المستهلكين و رفع مبيعاتها عالميا.

وأوضحت سوزوكي أنها استهدفت تصميم سيارة مستوحاة من الدراجات النارية سواء في تجربة القيادة نفسها أو عناصر التصميم مثل المقود والعجلات البارزة.

ضمن خطوات الاستراتيجية الجديدة، كشفت سوزوكي عن سيارة رياضية صغيرة باسم ميسانو، ويقتصر طول السيارة على 157.4 إنش بتصميم جذاب وملفت للنظر.

بالطبع السيارة اختبارية للوقت الحالي ولكن قد تقرر سوزوكي طرح إصدار إنتاجي حصري لها خلال الأعوام القادمة.

وتستعد شركة سوزوكي  لطرح موديلات سوزوكي جيمني 2021 suzuki jimny الجديدة في مصر خلال نهاية عام 2021 حيث ان السيارة  سوزوكي جيمني 2021 suzuki jimny ستقدم في مصر في إصدار وحيد يعتبر أعلى إصدارات السيارة حيث سيتوفر بنظام الدفع الكلي والناقل الأوتوماتيك.

وتتوفر  سوزوكي جيمني 2021 suzuki jimny في بعض الأسواق القريبة في الدول العربية بمحركات 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 100 حصان بطول 3.480 مم وعرض 1.645 مم وارتفاع بواقع 1.720 مم. كما سيتوفر للسيارة فرامل ABS وايرباج وتحكم بالاستريو من عجلة القيادة وسي دي ويو اس بي وام بي 3 ومقود هوائي وتكييف ونظام الثبات في السيارة مع قاعدة عجلات بطول 2.250 مم.

يتوفر للسيارة سوزوكي جيمني 2021 suzuki jimny نظام التحكم في هبوط الطرق المرتفعة والتحكم في القيادة على التلال ونظام التحكم في الجر وهي في الخارج متاحة بناقل مانيوال 5 سرعات ولكنها ستتوفر بالناقل الأوتوماتيك رباعي السرعات في مصر. 

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