أرباح الإسكندرية للأدوية تتراجع خلال 9 أشهر

أظهرت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للقابضة للأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام تراجع أرباح الشركة بنسبة 19.5% عن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري2021-2020.

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وقالت الشركة ، اليوم، إنها سجلت صافي ربح بلغ 108.17 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 134.37 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 890.26 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 799.48 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي المنصرم له.



وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، صافي ربح بلغ 79 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 85.26 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل نحو 580.21 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 531.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.